Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
Сьогодні, 19:45
На Волині чоловік відрізав собі статеві органи. Каретою швидкої допомоги його доставили в Любешівську багатопрофільну лікарню.
Про це Волинським Новинам повідомили місцеві жителі. Інформацію підтвердили в медичному закладі.
Інцидент трапився в селі Бірки Ковельського району.
Відомо, що чоловіку 38 років. Із його слів, геніталії він відрізав собі сам.
Нині потерпілий перебуває в лікарні.
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Про це Волинським Новинам повідомили місцеві жителі. Інформацію підтвердили в медичному закладі.
Інцидент трапився в селі Бірки Ковельського району.
Відомо, що чоловіку 38 років. Із його слів, геніталії він відрізав собі сам.
Нині потерпілий перебуває в лікарні.
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