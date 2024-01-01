Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували





Про це



Інцидент трапився в селі Бірки Ковельського району.



Відомо, що чоловіку 38 років. Із його слів, геніталії він відрізав собі сам.



Нині потерпілий перебуває в лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік відрізав собі статеві органи. Каретою швидкої допомоги його доставили в Любешівську багатопрофільну лікарню.Про це Волинським Новинам повідомили місцеві жителі. Інформацію підтвердили в медичному закладі.Інцидент трапився в селі Бірки Ковельського району.Відомо, що чоловіку 38 років. Із його слів, геніталії він відрізав собі сам.Нині потерпілий перебуває в лікарні.

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