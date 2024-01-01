Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували

Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
На Волині чоловік відрізав собі статеві органи. Каретою швидкої допомоги його доставили в Любешівську багатопрофільну лікарню.

Про це Волинським Новинам повідомили місцеві жителі. Інформацію підтвердили в медичному закладі.

Інцидент трапився в селі Бірки Ковельського району.

Відомо, що чоловіку 38 років. Із його слів, геніталії він відрізав собі сам.

Нині потерпілий перебуває в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: надзвичайна подія, волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
Сьогодні, 19:45
На війні загинув Герой з Волині Василь Забокрицький
Сьогодні, 19:15
За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 18:52
Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО
08 липень, 22:38
У Луцьку на залізничному вагоні хлопця вдарило струмом, діставали рятувальники. ФОТО У Луцьку на залізничному вагоні хлопця вдарило струмом, діставали рятувальники. ФОТО
25 квітень, 20:31
За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 18:52
На Волині командир взводу під час конфлікту застрелив правоохоронця На Волині командир взводу під час конфлікту застрелив правоохоронця
Сьогодні, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
Сьогодні, 19:45
 0
На війні загинув Герой з Волині Василь Забокрицький
Сьогодні, 19:15
 0
За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 18:52
 0
Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8