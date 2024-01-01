Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження, збільшилась до шістьох. Поліція продовжує працювати на місці ударів та документувати наслідки атаки.



Внаслідок ворожого обстрілу загинув 83-річний цивільний лучанин. Також пошкоджені житлові будинки та майно людей.



"Ті, хто постраждали чи в кого пошкоджене майно, можуть звертатись до поліції за номером 102 для отримання необхідних консультацій: уже телефонували понад 35 осіб. На місці продовжує працювати координаційний штаб: поліцейські вже відібрали понад 65 заяв від постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.



Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.



У Луцьку



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