Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали

Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали
Через атаку росіян у Луцьку загинув 83-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження, збільшилась до шістьох. Поліція продовжує працювати на місці ударів та документувати наслідки атаки.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 83-річний цивільний лучанин. Також пошкоджені житлові будинки та майно людей.

"Ті, хто постраждали чи в кого пошкоджене майно, можуть звертатись до поліції за номером 102 для отримання необхідних консультацій: уже телефонували понад 35 осіб. На місці продовжує працювати координаційний штаб: поліцейські вже відібрали понад 65 заяв від постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.

Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.

У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.

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Теги: Луцьк, обстріл
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