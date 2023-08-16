Обстріл Луцька: пошкоджений ще один житловий будинок, є потерпілий
Сьогодні, 10:14
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. На жаль, маємо одного потерпілого.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Решта інформації - уточнюється.
Всі відповідні служби уже на місці.
Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Решта інформації - уточнюється.
Всі відповідні служби уже на місці.
Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Головне фото - ілюстративне.
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