Обстріл Луцька: пошкоджений ще один житловий будинок, є потерпілий





Про це Юрій Погуляйко.



"Решта інформації - уточнюється.



Всі відповідні служби уже на місці.



Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. На жаль, маємо одного потерпілого.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Решта інформації - уточнюється.Всі відповідні служби уже на місці.Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії

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