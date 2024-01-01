У Луцьку - знову пролунали вибухи





Про це Юрій Погуляйко.



"Триває повітряна тривога. На жаль, знову вибухи. На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби.



Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію.



Детальніше - згодом", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 10 ранку в обласному центрі Волині знову пролунали вибухи. Це вже втретє за ранок.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Триває повітряна тривога. На жаль, знову вибухи. На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби.Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію.Детальніше - згодом", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок : є загиблий.

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