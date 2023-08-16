У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці після російської атаки. ФОТО
Сьогодні, 10:25
У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась сьогодні близько 8:30 у місті Луцьку на одному з проспектів.
Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.
Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце.
Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась сьогодні близько 8:30 у місті Луцьку на одному з проспектів.
Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.
Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце.
Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.
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