Польща вкотре підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України
Сьогодні, 10:38
Польща знову підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну.
Про це повідомили в Оперативному командуванні польської армії, пише Громадське.
Там заявили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» дальньої авіації рф, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.
Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.
«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили там.
Востаннє Польща піднімала свою авіацію через тривогу в Україні 8 липня. Тоді окупанти поцілили в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.
Масована атака України
У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.
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Про це повідомили в Оперативному командуванні польської армії, пише Громадське.
Там заявили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» дальньої авіації рф, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.
Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.
«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили там.
Востаннє Польща піднімала свою авіацію через тривогу в Україні 8 липня. Тоді окупанти поцілили в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.
Масована атака України
У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.
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