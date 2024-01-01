Польща вкотре підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України

Польща вкотре підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України
Польща знову підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну.

Про це повідомили в Оперативному командуванні польської армії, пише Громадське.

Там заявили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» дальньої авіації рф, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.

Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.

«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили там.

Востаннє Польща піднімала свою авіацію через тривогу в Україні 8 липня. Тоді окупанти поцілили в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.

Масована атака України

У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.

Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.

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Теги: Росія, війна
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