Польща вкотре підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України

масованої атаки росіян на Україну.



Про це



Там заявили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» дальньої авіації рф, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.



Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.



«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили там.



Востаннє Польща піднімала свою авіацію через тривогу в Україні 8 липня. Тоді окупанти поцілили в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.



Масована атака України



У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.



Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща знову підняла свої військові літаки на тліПро це повідомили в Оперативному командуванні польської армії, пише Громадське.Там заявили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» дальньої авіації рф, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили там.Востаннє Польща піднімала свою авіацію через тривогу в Україні 8 липня. Тоді окупанти поцілили в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.

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