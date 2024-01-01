Масована атака України: постраждали 15 областей, ціль - енергетична інфраструктура
Сьогодні, 11:09
Унаслідок ранкового російського обстрілу України 26 серпня постраждали 15 областей України. Окупанти вкотре цілили по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Громадське.
За його даними, ворог застосував різні види озброєння, зокрема дрони, крилаті та аеробалістичні ракети. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
Росіяни знову цілили по енергетичній інфраструктур, у низці регіонів зафіксовано влучання, унаслідок чого «Укренерго» розпорядилося ввести екстрені відключення світла на тлі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України.
«Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити», — наголосив Шмигаль.
Масована атака України
У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.
Унаслідок обстрілу є загиблі: у Луцьку, на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Громадське.
За його даними, ворог застосував різні види озброєння, зокрема дрони, крилаті та аеробалістичні ракети. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
Росіяни знову цілили по енергетичній інфраструктур, у низці регіонів зафіксовано влучання, унаслідок чого «Укренерго» розпорядилося ввести екстрені відключення світла на тлі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України.
«Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити», — наголосив Шмигаль.
Масована атака України
У ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та інших містах.
Унаслідок обстрілу є загиблі: у Луцьку, на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
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