Через обстріл росії у більшості районів Луцька немає світла та водопостачання





Про це Ігор Поліщук.



"Внаслідок вимкнення електроенергії у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання. Спеціалісти КП «Луцькводоканал» виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.



Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.



У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок російської атаки більшість мікрорайонів опинилися без електроенергії і водопостачання.Про це повідомив мер Луцька"Внаслідок вимкнення електроенергії у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання. Спеціалісти КП «Луцькводоканал» виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росіїБлизько 10.00 внаслідок ворожої атакиУ Луцьку, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.

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