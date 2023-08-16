Через обстріл росії у більшості районів Луцька немає світла та водопостачання

Через обстріл росії у більшості районів Луцька немає світла та водопостачання
У Луцьку внаслідок російської атаки більшість мікрорайонів опинилися без електроенергії і водопостачання.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Внаслідок вимкнення електроенергії у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання. Спеціалісти КП «Луцькводоканал» виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.

Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.

У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.

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Теги: Луцьк, обстріл
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