У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:51
У Луцьку пошкоджена багатоповерхівка внаслідок російської атаки.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.
О 8.56 Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку знов пролунав вибух.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що поблизу Луцька збито шахед.
"Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється.
На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко закликав не поширювати фото та відео.
ОНОВЛЕНО станом на 9.09
Згодом мер міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, на Волині працювали Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.
О 8.56 Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку знов пролунав вибух.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що поблизу Луцька збито шахед.
"Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється.
На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко закликав не поширювати фото та відео.
ОНОВЛЕНО станом на 9.09
Згодом мер міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, на Волині працювали Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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