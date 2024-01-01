У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО

У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
У Луцьку пошкоджена багатоповерхівка внаслідок російської атаки.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.

О 8.56 Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку знов пролунав вибух.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що поблизу Луцька збито шахед.

"Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко закликав не поширювати фото та відео.

ОНОВЛЕНО станом на 9.09

Згодом мер міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, на Волині працювали Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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