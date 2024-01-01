У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО





Про це Ігор Поліщук.



"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.



О 8.56 Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку знов пролунав вибух.



Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що поблизу Луцька збито шахед.



"Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється.



На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Погуляйко закликав не поширювати фото та відео.



ОНОВЛЕНО станом на 9.09



Згодом мер міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.



Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, на Волині працювали Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

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