На Волині працює ППО

На Волині працює ППО
На Волині працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

У регіоні зафіксовано рух ворожих цілей.

“Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях”, − йдеться у повідомленні.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що росія вранці, 26 серпня, випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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