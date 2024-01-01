На Волині працює ППО
Сьогодні, 08:40
На Волині працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
У регіоні зафіксовано рух ворожих цілей.
“Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях”, − йдеться у повідомленні.
Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що росія вранці, 26 серпня, випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
У регіоні зафіксовано рух ворожих цілей.
“Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях”, − йдеться у повідомленні.
Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що росія вранці, 26 серпня, випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3
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