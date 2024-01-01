На Волині працює ППО





Про це Ігор Поліщук.



У регіоні зафіксовано рух ворожих цілей.



“Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях”, − йдеться у повідомленні.



Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.



Нагадаємо, що росія вранці, 26 серпня, випустила ракети і велику кількість дронів: підняла 6 літаків Ту-22М3

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.Про це повідомив міський голова ЛуцькаУ регіоні зафіксовано рух ворожих цілей.“Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях”, − йдеться у повідомленні.Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.Нагадаємо, що росія вранці, 26 серпня,: підняла 6 літаків Ту-22М3

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