МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону: там помічені «вагнерівці»





Про це йдеться в заяві МЗС України, пише



У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна «ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій» проти білоруського народу. Водночас застерегли, що в разі порушення кордону всі скупчення військ, військові об’єкти та шляхи постачання на території Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України.



Тож МЗС закликало білоруських посадовців припинити «недружні дії» та не робити «трагічних для власної країни помилок під тиском москви».



За інформацією відомства, під виглядом навчань Білорусь зосередила в Гомельській області поблизу кордону з Україною значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, а також озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою.



Також зазначили, що була зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 серпня заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії, оскільки Київ нібито розмістив там понад 120 тисяч українських військових. Перед цим Лукашенко стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір його країни.



У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що посилення білоруських підрозділів на кордоні з Україною є прагненням відвернути увагу українського військового командування на тлі бойових дій у Курській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ України закликало Білорусь відвести свої війська від білорусько-українського кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Мінська систем вогню.Про це йдеться в заяві МЗС України, пише Громадське У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна «ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій» проти білоруського народу. Водночас застерегли, що в разі порушення кордону всі скупчення військ, військові об’єкти та шляхи постачання на території Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України.Тож МЗС закликало білоруських посадовців припинити «недружні дії» та не робити «трагічних для власної країни помилок під тиском москви».За інформацією відомства, під виглядом навчань Білорусь зосередила в Гомельській області поблизу кордону з Україною значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, а також озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою.Також зазначили, що була зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».Самопроголошений президент Білорусі18 серпня заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії, оскільки Київ нібито розмістив там понад 120 тисяч українських військових. Перед цим Лукашенко стверджував, що Україна нібито порушила повітряний простір його країни.У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що посилення білоруських підрозділів на кордоні з Україною є прагненням відвернути увагу українського військового командування на тлі бойових дій у Курській області.

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