Укренерго вводить екстрені відключення світла

Укренерго вводить екстрені відключення світла
«Укренерго» розпорядилося ввести екстрені відключення світла на тлі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомили в ДТЕК.

Там зазначили, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків!» — закликали в ДТЕК.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.

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Теги: світло, вибухи
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