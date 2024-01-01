Укренерго вводить екстрені відключення світла
Сьогодні, 09:22
«Укренерго» розпорядилося ввести екстрені відключення світла на тлі масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомили в ДТЕК.
Там зазначили, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.
«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків!» — закликали в ДТЕК.
Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
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Про це повідомили в ДТЕК.
Там зазначили, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.
«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків!» — закликали в ДТЕК.
Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російська армія почала масований комбінований обстріл України ракетами та ударними дронами типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, унаслідок атаки є перші постраждалі та загиблі.
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