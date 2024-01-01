На Волині є містичне озеро, про яке розповідають легенди





Світлинами водойми поділилася Lesia Kolotiuk у фейсбук-спільноті Озера Волині.



В окремих місцях глибина озера сягає позначки більш ніж 50 метрів. Згідно з твердженнями місцевих мешканців, у його надрах міститься монстр, який протягом довгих років не дає спокою населенню прилеглих районів, пише



Опис озера Сомин



Уперше про його незвичайного «жителя» заговорили в кінці 19 століття. Відповідний дивовижний момент засвідчив голова місцевого села Луки. У своєму листі польському керівництву він повідомив, що тутешні риболови не хочуть платити податки, через те, що невідома істота, що мешкає в глибинах водойми, нищить фауну озера та почало викрадати свійських тварин.



Достеменно невідомо, чи бачив цього «велетня» хтось насправді. Свідки говорять про істоту, що має голову у вигляді ящірки та крокодилоподібне тіло. Селяни з прилеглих районів помітили, що віднедавна на водоймі перестали літати птахи, ловитися риба, підходити до водопою тварини. Цікаво, що з Варшави навіть хотіли відправити експедицію для того, щоб розібратися в цьому нелегкому питанні, проте з приходом Першої світової війни відповідні плани відклали на невизначений термін. Дещо згодом, вже до 1942 року істоту помітили знову. У зв'язку з цим окупаційна влада ухвалила рішення про організацію нагляду за озером. В команду спостереження входили військові та водолази. В наші дні, як слід тих подій, на узбережжі залишились металеві сітки, що використовувались при спробі впіймати істоту. Останні чутки про «щось» ходили на початку 90-х років, ніби чудовисько намагалось утягнути місцевого конюха в глибини озера та було сполохано випадковими свідками.



Чим зайнятися на озері Сомин



Незважаючи на легенди, свідчення «очевидців», вчені наполягають на тому, що ніякого чудовиська насправді не існує. Є припущення, що жителі час від часу бачили величезного сома, які в довжину можуть доходити до 2-3 метрів і цілком здатні виходити на берег за допомогою плавників. Інші схиляються до версії, що в озері мешкає прісноводна акула, яка зуміла вижити після льодовикового періоду. У всякому разі, боятися цього місця не варто. Візуально територія нічим особливо не вирізняється з-поміж інших аналогічних локацій і може стати чудовим місцем для відпочинку, пікніка, пляжу. Неподалік розташовані міні-музеї, де можна подивитись рештки доісторичних риб, їхні зуби, плавники і навіть скелет прісноводної акули, яка колись існувала. У цьому районі є багато спеціальних снастей, що валяються біля берега, якими безуспішно намагалися виловити чудовисько.



Туристи відзначають, що особливо красивим на озері буває захід сонця. Неподалік є маса баз відпочинку з прийнятними цінами і непоганими умовами перебування. Крім цього до Ваших послуг численні ресторани з домашньою кухнею.



Як доїхати



Дістатися до села Сомин відносно просто. Знаходиться воно всього за 2 кілометри від, досить непоганої, автомобільної траси на Варшаву. З огляду на відмінний стан дороги, вся поїздка пройде відносно комфортно, незважаючи на те, що в дорозі доведеться провести близько 6-8 годин.



Рухаючись на власному автомобілі, орієнтуватися потрібно на Ковель. Не важко приїхати на озеро і міжміським транспортом, який курсує тут із завидною регулярністю. При бажанні завжди вийде скористатися і залізницею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинське озеро Сомин справді дивує своєю мальовничістю.Світлинами водойми поділилася Lesia Kolotiuk у фейсбук-спільноті Озера Волині.В окремих місцях глибина озера сягає позначки більш ніж 50 метрів. Згідно з твердженнями місцевих мешканців, у його надрах міститься монстр, який протягом довгих років не дає спокою населенню прилеглих районів, пише ВСН Уперше про його незвичайного «жителя» заговорили в кінці 19 століття. Відповідний дивовижний момент засвідчив голова місцевого села Луки. У своєму листі польському керівництву він повідомив, що тутешні риболови не хочуть платити податки, через те, що невідома істота, що мешкає в глибинах водойми, нищить фауну озера та почало викрадати свійських тварин.Достеменно невідомо, чи бачив цього «велетня» хтось насправді. Свідки говорять про істоту, що має голову у вигляді ящірки та крокодилоподібне тіло. Селяни з прилеглих районів помітили, що віднедавна на водоймі перестали літати птахи, ловитися риба, підходити до водопою тварини. Цікаво, що з Варшави навіть хотіли відправити експедицію для того, щоб розібратися в цьому нелегкому питанні, проте з приходом Першої світової війни відповідні плани відклали на невизначений термін. Дещо згодом, вже до 1942 року істоту помітили знову. У зв'язку з цим окупаційна влада ухвалила рішення про організацію нагляду за озером. В команду спостереження входили військові та водолази. В наші дні, як слід тих подій, на узбережжі залишились металеві сітки, що використовувались при спробі впіймати істоту. Останні чутки про «щось» ходили на початку 90-х років, ніби чудовисько намагалось утягнути місцевого конюха в глибини озера та було сполохано випадковими свідками.Незважаючи на легенди, свідчення «очевидців», вчені наполягають на тому, що ніякого чудовиська насправді не існує. Є припущення, що жителі час від часу бачили величезного сома, які в довжину можуть доходити до 2-3 метрів і цілком здатні виходити на берег за допомогою плавників. Інші схиляються до версії, що в озері мешкає прісноводна акула, яка зуміла вижити після льодовикового періоду. У всякому разі, боятися цього місця не варто. Візуально територія нічим особливо не вирізняється з-поміж інших аналогічних локацій і може стати чудовим місцем для відпочинку, пікніка, пляжу. Неподалік розташовані міні-музеї, де можна подивитись рештки доісторичних риб, їхні зуби, плавники і навіть скелет прісноводної акули, яка колись існувала. У цьому районі є багато спеціальних снастей, що валяються біля берега, якими безуспішно намагалися виловити чудовисько.Туристи відзначають, що особливо красивим на озері буває захід сонця. Неподалік є маса баз відпочинку з прийнятними цінами і непоганими умовами перебування. Крім цього до Ваших послуг численні ресторани з домашньою кухнею.Дістатися до села Сомин відносно просто. Знаходиться воно всього за 2 кілометри від, досить непоганої, автомобільної траси на Варшаву. З огляду на відмінний стан дороги, вся поїздка пройде відносно комфортно, незважаючи на те, що в дорозі доведеться провести близько 6-8 годин.Рухаючись на власному автомобілі, орієнтуватися потрібно на Ковель. Не важко приїхати на озеро і міжміським транспортом, який курсує тут із завидною регулярністю. При бажанні завжди вийде скористатися і залізницею.

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