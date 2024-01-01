Коли відновлять електропостачання на Волині
Сьогодні, 12:22
На Волині внаслідок ворожої атаки 26 серпня залишилися частково без електропостачання Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони, міста Луцьк і Ковель.
Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго.
"Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення: до 17:00 26 серпня.
Першочергово здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об'єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об'єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з'язку)" - йдеться у повідомленні.
Раніше, ми повідомляли, що у Луцьку більшість мікрорайонів опинилися без електроенергії і водопостачання.
Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.
У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго.
"Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення: до 17:00 26 серпня.
Першочергово здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об'єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об'єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з'язку)" - йдеться у повідомленні.
Раніше, ми повідомляли, що у Луцьку більшість мікрорайонів опинилися без електроенергії і водопостачання.
Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.
У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли на Волині відновиться електропостачання
Сьогодні, 12:27
Коли відновлять електропостачання на Волині
Сьогодні, 12:22