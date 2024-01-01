Коли відновлять електропостачання на Волині

Коли відновлять електропостачання на Волині
На Волині внаслідок ворожої атаки 26 серпня залишилися частково без електропостачання Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони, міста Луцьк і Ковель.

Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго.

"Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.

Орієнтовний час відновлення: до 17:00 26 серпня.

Першочергово здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об'єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об'єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з'язку)" - йдеться у повідомленні.

Раніше, ми повідомляли, що у Луцьку більшість мікрорайонів опинилися без електроенергії і водопостачання.

Нагадаємо, що У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий.

Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі.

У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки російської атаки, де сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого пошкоджено майно громадян та споруда.

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