У Луцьку унаслідок атаки росіян загинула людина, 5 поранені





Про це Ігор Поліщук.



"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - повідомив він.



Також міський голова звернувся до мешканців житлових будинків, постраждалих від ранкової масованої ракетної атаки.



"В наметі пункту незламності поруч з постраждалим багатоквартирним будинком працюють спеціалісти, в яких можна отримати всю інформацію щодо допомоги.



Також із питань відселення, отримання гарячого харчування, вирішення соціально-побутових питань постраждалим особам можна звернутись на гарячу лінію департаменту соціальної та ветеранської політики за телефоном гарячої лінії (0332)281000 (обрати у меню 2), (0332)284161 або 050 55 76 768 Можна звернутися також безпосередньо в департамент соцполітики за адресою проспект Волі, 4а.



У школах міста в укриттях працюють пункти незламності, де є електроенергія від дизельгенератора та інтернет. Також пункти незламності працюють в старостатах наших старостинських округів", - йдеться в повідомленні.



Разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком перебуває на місці «прильоту» голова ОВА Юрій Погуляйко. Рятувальники ліквідують наслідки горіння та руйнувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.Про це повідомив мер міста"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - повідомив він.Також міський голова звернувся до мешканців житлових будинків, постраждалих від ранкової масованої ракетної атаки."В наметі пункту незламності поруч з постраждалим багатоквартирним будинком працюють спеціалісти, в яких можна отримати всю інформацію щодо допомоги.Також із питань відселення, отримання гарячого харчування, вирішення соціально-побутових питань постраждалим особам можна звернутись на гарячу лінію департаменту соціальної та ветеранської політики за телефоном гарячої лінії (0332)281000 (обрати у меню 2), (0332)284161 або 050 55 76 768 Можна звернутися також безпосередньо в департамент соцполітики за адресою проспект Волі, 4а.У школах міста в укриттях працюють пункти незламності, де є електроенергія від дизельгенератора та інтернет. Також пункти незламності працюють в старостатах наших старостинських округів", - йдеться в повідомленні.Разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком перебуває на місці «прильоту» голова ОВА. Рятувальники ліквідують наслідки горіння та руйнувань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію