У Луцьку унаслідок атаки росіян загинула людина, 5 поранені

У Луцьку унаслідок атаки росіян загинула людина, 5 поранені
Унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - повідомив він.

Також міський голова звернувся до мешканців житлових будинків, постраждалих від ранкової масованої ракетної атаки.

"В наметі пункту незламності поруч з постраждалим багатоквартирним будинком працюють спеціалісти, в яких можна отримати всю інформацію щодо допомоги.

Також із питань відселення, отримання гарячого харчування, вирішення соціально-побутових питань постраждалим особам можна звернутись на гарячу лінію департаменту соціальної та ветеранської політики за телефоном гарячої лінії (0332)281000 (обрати у меню 2), (0332)284161 або 050 55 76 768 Можна звернутися також безпосередньо в департамент соцполітики за адресою проспект Волі, 4а.

У школах міста в укриттях працюють пункти незламності, де є електроенергія від дизельгенератора та інтернет. Також пункти незламності працюють в старостатах наших старостинських округів", - йдеться в повідомленні.

Разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком перебуває на місці «прильоту» голова ОВА Юрій Погуляйко. Рятувальники ліквідують наслідки горіння та руйнувань.


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Теги: Луцьк, обстріл
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