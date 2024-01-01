На Волині командир взводу під час конфлікту застрелив правоохоронця





Як повідомили



За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.



Від отриманих травм той помер на місці події.



Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР розслідують обставини смерті правоохоронця на Волині.Як повідомили Волинським Новинам , трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі.За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.Від отриманих травм той помер на місці події.Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.

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