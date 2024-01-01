На Волині командир взводу під час конфлікту застрелив правоохоронця
Сьогодні, 13:40
Працівники ДБР розслідують обставини смерті правоохоронця на Волині.
Як повідомили Волинським Новинам, трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі.
За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.
Від отриманих травм той помер на місці події.
Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.
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Як повідомили Волинським Новинам, трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі.
За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.
Від отриманих травм той помер на місці події.
Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.
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