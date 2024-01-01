Показали наслідки «прильотів» на Волині

Показали наслідки «прильотів» на Волині
Волинська обласна прокуратура оприлюднила фото житлових будинків у Волинській області, які постраждали внаслідок ранкової ворожої атаки.

Світлини було опубліковано на сторінці прокуратури у фейсбуці.

Зазначають, що через ворожий удар пошкоджено житлові будинки і цивільну інфраструктуру. Загинув місцевий мешканець, ще п’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 серпня 2024 року війська рф здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцька Волинської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Волинській області.

Показали наслідки «прильотів» на Волині
Показали наслідки «прильотів» на Волині

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Теги: Прокуратура
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