ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: нестандартних ситуацій немає





Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише



"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося.



За тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ.



Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - йдеться в повідомленні.



Також офіцер наголосив, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.



Ввечері 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.



Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано.Про це повідомив речник Держприкордонслужбив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося.За тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ.Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - йдеться в повідомленні.Також офіцер наголосив, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.Ввечері 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.

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