Поліція документує наслідки ворожої масованої атаки у Луцьку
Сьогодні, 15:25
Внаслідок російської атаки пошкоджені два житлових будинки і майно громадян в обласному центрі. Розслідування воєнного злочину здійснює управління СБУ в області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліція та інші профільні служби працюють на місцях влучання по житловому сектору. Розгорнуто координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни, телефон штабу: 050-5576758.
Встановлено засоби для безперебійного зв’язку. Поліція надає всю необхідну допомогу мешканцям.
Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій. Вибухотехніки поліції вже обстежили прилеглу територію: вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Допомогу надають і поліцейські психологи.
Поліція продовжує роботу на місці події.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліція та інші профільні служби працюють на місцях влучання по житловому сектору. Розгорнуто координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни, телефон штабу: 050-5576758.
Встановлено засоби для безперебійного зв’язку. Поліція надає всю необхідну допомогу мешканцям.
Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій. Вибухотехніки поліції вже обстежили прилеглу територію: вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Допомогу надають і поліцейські психологи.
Поліція продовжує роботу на місці події.
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