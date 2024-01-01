Поліція документує наслідки ворожої масованої атаки у Луцьку

і майно громадян в обласному центрі. Розслідування воєнного злочину здійснює управління СБУ в області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліція та інші профільні служби працюють на місцях влучання по житловому сектору. Розгорнуто координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни, телефон штабу: 050-5576758.Встановлено засоби для безперебійного зв’язку. Поліція надає всю необхідну допомогу мешканцям.Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій. Вибухотехніки поліції вже обстежили прилеглу територію: вибухонебезпечних предметів не виявлено.Допомогу надають і поліцейські психологи.Поліція продовжує роботу на місці події.