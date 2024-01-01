Повідомили про стан постраждалих від ворожих обстрілів в Луцьку
Сьогодні, 15:40
Двох потерпілих внаслідок російської атаки на Луцьк доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.
Про це у фейсбуці написав речник медзакладу Андрій Гнатюк.
За його словами, у цих пацієнтів діагностовані легкі вогнепальні осколкові поранення, в обох - правої верхньої кінцівки. Загалом їхній стан легкий.
Наразі постраждалі перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги, пацієнти отримали всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
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Про це у фейсбуці написав речник медзакладу Андрій Гнатюк.
За його словами, у цих пацієнтів діагностовані легкі вогнепальні осколкові поранення, в обох - правої верхньої кінцівки. Загалом їхній стан легкий.
Наразі постраждалі перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги, пацієнти отримали всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
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