Повідомили про стан постраждалих від ворожих обстрілів в Луцьку





Про це у Андрій Гнатюк.



За його словами, у цих пацієнтів діагностовані легкі вогнепальні осколкові поранення, в обох - правої верхньої кінцівки. Загалом їхній стан легкий.



Наразі постраждалі перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги, пацієнти отримали всю необхідну медичну допомогу.



Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох потерпілих внаслідок російської атаки на Луцьк доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.Про це у фейсбуці написав речник медзакладуЗа його словами, у цих пацієнтів діагностовані легкі вогнепальні осколкові поранення, в обох - правої верхньої кінцівки. Загалом їхній стан легкий.Наразі постраждалі перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги, пацієнти отримали всю необхідну медичну допомогу.Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

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