Повідомили про стан постраждалих від ворожих обстрілів в Луцьку

Повідомили про стан постраждалих від ворожих обстрілів в Луцьку
Двох потерпілих внаслідок російської атаки на Луцьк доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Про це у фейсбуці написав речник медзакладу Андрій Гнатюк.

За його словами, у цих пацієнтів діагностовані легкі вогнепальні осколкові поранення, в обох - правої верхньої кінцівки. Загалом їхній стан легкий.

Наразі постраждалі перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги, пацієнти отримали всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

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