Судинні хірурги Львова провели унікальну операцію 33-річному мешканцю Волині

Євген хотів поновити дані у військкоматі. Він має відстрочку від мобілізації, бо народився з однією ниркою. Перед походом у військкомат, чоловік вирішив пройти остеження: КТ (комп’ютерну томографію) і УЗД.



Результати обстеження показали, що Євгенові потрібна складна операція, яку пацієнтам з вродженою однією ниркою в Україні ще не робили. І у світі провели лише декілька таких операцій, пише



Результати обстеження шокували і лікаря, і пацієнта



Під час КТ в Євгена у воротах нирки виявили аневризму (розширення) гілки ниркової артерії. Така несподівана знахідка шокувала і лікаря, у якого лікується Євген, і пацієнта. Аневризму треба видаляти, бо вона може розірватися, а це загрожує і втратою єдиної нирки, і є загрозою для життя чоловіка. Та біда у тім, що операції для пацієнта з однією ниркою є надто ризиковані, є велика вірогідність того, що хворий під час оперативного втручання може втратити орган і можуть виникнути небезпечні для життя ситуації.



«Лікар сказав мені, що операції таким пацієнтам як я роблять лише десь у Швейцарії. В Україні, якщо хтось і зможе мені допомогти, то це лише професор Ігор Кобза. Тож мене з Луцька скерували до Львова, у Львівську обласну клінічну лікарню», – повідомив ZAXID.NET пацієнт Євген.



Ситуація з Євгеном була непроста і змусила судинних хірургів шукати різні варіанти порятунку пацієнта. І всі вони були пов’язані з великими ризиками.



Судинні хірурги не мали права на помилку



При таких аневризмах, як розповів ZAXID.NET судинний хірург, професор Ігор Кобза, роблять в основному аутотрансплантацію: нирку виймають, заморожують, тоді видаляють аневризму, проводять реконструкцію судин і ставлять нирку на місце. Та для цього пацієнта вона була дуже ризикова. Оскільки у нього лише одна нирка, то невідомо, як організм відреагує, коли її заберуть. Невідомо, і як сама нирка відреагує на заморожування, інколи після цього виникає ниркова недостатність. Та попри високі ризики, судинні хірурги готувалися до ауторансплантації, бо іншого виходу, здавалося, не було: аневризму треба було видаляти, поки вона не розірвалася.



Правда, був ще один спосіб допомогти Євгенові, але таких операцій пацієнтам з однією вродженою ниркою у Львові, в Україні ще не робили. І у світі їх провели лише декілька.



Можна було спробувати видалити аневризму, не виймаючи нирку. Така операція була б легша, менш травматична для пацієнта, але значно складніша для судинних хірургів, несла багато ризиків і вимагала від судинних хірургів неабиякого вміння, майстерності. Аневризма була спаяна з венозними судинами і їх пошкодження могло спровокувати кровотечу, яку в цьому місці зупинити непросто. Бувають і випадки, що аневризма розривається від найлегшого дотику, це також загрожує кровотечею.



Операційна бригада, до якої, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Олег Щепітко, Юлія Мота, Василь Пелех, анестезіолог Роман Михальчук, анестезистка Ольга Ганас і операційна сестра Надія Кулеба, йшла в операційну і готова була проводити аутотрансплантацію нирки. Утім, професор Ігор Кобза вирішив спробувати видалити аневризму, не виймаючи нирку.



«Аневризма була розташована у такому місці, що до неї важко було підібратися. Був ризик зачепити вену і зупинити кровотечу у цьому місці дуже складно. Всі тканини навколо аневризми були запалені, змінені. Професор у прямому розумінні слова підбирався до неї буквально по міліметру. Йому вдалося акуратно відділити аневризму від навколишніх тканин і судин, а тоді висікти саму аневризму і накласти подвійний шов», – розповів судинний хірург, лікуючий лікар пацієнта Олег Щепітко.



Надто ризикована операція пройшла успішно, єдину нирку пацієнтові врятовано. Євгена з реанімації вже перевели у палату, нирка працює. Пацієнт повідомив ZAXID.NET, що почувається добре і дуже радий, що йому змогли допомогти в Україні, у Львові. Цього тижня він вже готується повертатися з лікарні додому, в Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 33-річний мешканець Луцькахотів поновити дані у військкоматі. Він має відстрочку від мобілізації, бо народився з однією ниркою. Перед походом у військкомат, чоловік вирішив пройти остеження: КТ (комп’ютерну томографію) і УЗД.Результати обстеження показали, що Євгенові потрібна складна операція, яку пацієнтам з вродженою однією ниркою в Україні ще не робили. І у світі провели лише декілька таких операцій, пише ZAXID.NET Під час КТ в Євгена у воротах нирки виявили аневризму (розширення) гілки ниркової артерії. Така несподівана знахідка шокувала і лікаря, у якого лікується Євген, і пацієнта. Аневризму треба видаляти, бо вона може розірватися, а це загрожує і втратою єдиної нирки, і є загрозою для життя чоловіка. Та біда у тім, що операції для пацієнта з однією ниркою є надто ризиковані, є велика вірогідність того, що хворий під час оперативного втручання може втратити орган і можуть виникнути небезпечні для життя ситуації.«Лікар сказав мені, що операції таким пацієнтам як я роблять лише десь у Швейцарії. В Україні, якщо хтось і зможе мені допомогти, то це лише професор Ігор Кобза. Тож мене з Луцька скерували до Львова, у Львівську обласну клінічну лікарню», – повідомив ZAXID.NET пацієнт Євген.Ситуація з Євгеном була непроста і змусила судинних хірургів шукати різні варіанти порятунку пацієнта. І всі вони були пов’язані з великими ризиками.При таких аневризмах, як розповів ZAXID.NET судинний хірург, професор Ігор Кобза, роблять в основному аутотрансплантацію: нирку виймають, заморожують, тоді видаляють аневризму, проводять реконструкцію судин і ставлять нирку на місце. Та для цього пацієнта вона була дуже ризикова. Оскільки у нього лише одна нирка, то невідомо, як організм відреагує, коли її заберуть. Невідомо, і як сама нирка відреагує на заморожування, інколи після цього виникає ниркова недостатність. Та попри високі ризики, судинні хірурги готувалися до ауторансплантації, бо іншого виходу, здавалося, не було: аневризму треба було видаляти, поки вона не розірвалася.Правда, був ще один спосіб допомогти Євгенові, але таких операцій пацієнтам з однією вродженою ниркою у Львові, в Україні ще не робили. І у світі їх провели лише декілька.Можна було спробувати видалити аневризму, не виймаючи нирку. Така операція була б легша, менш травматична для пацієнта, але значно складніша для судинних хірургів, несла багато ризиків і вимагала від судинних хірургів неабиякого вміння, майстерності. Аневризма була спаяна з венозними судинами і їх пошкодження могло спровокувати кровотечу, яку в цьому місці зупинити непросто. Бувають і випадки, що аневризма розривається від найлегшого дотику, це також загрожує кровотечею.Операційна бригада, до якої, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Олег Щепітко, Юлія Мота, Василь Пелех, анестезіолог Роман Михальчук, анестезистка Ольга Ганас і операційна сестра Надія Кулеба, йшла в операційну і готова була проводити аутотрансплантацію нирки. Утім, професор Ігор Кобза вирішив спробувати видалити аневризму, не виймаючи нирку.«Аневризма була розташована у такому місці, що до неї важко було підібратися. Був ризик зачепити вену і зупинити кровотечу у цьому місці дуже складно. Всі тканини навколо аневризми були запалені, змінені. Професор у прямому розумінні слова підбирався до неї буквально по міліметру. Йому вдалося акуратно відділити аневризму від навколишніх тканин і судин, а тоді висікти саму аневризму і накласти подвійний шов», – розповів судинний хірург, лікуючий лікар пацієнтаНадто ризикована операція пройшла успішно, єдину нирку пацієнтові врятовано. Євгена з реанімації вже перевели у палату, нирка працює. Пацієнт повідомив ZAXID.NET, що почувається добре і дуже радий, що йому змогли допомогти в Україні, у Львові. Цього тижня він вже готується повертатися з лікарні додому, в Луцьк.

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