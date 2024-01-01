Свято для родин військових організували у Колках

Фонд «МХП-Громаді» та підприємство «МХП-Баффало» спільно із Волонтерським центром селищної ради «Допомога з рук в руки» в межах програми «МХП Поруч» зібрали сім’ї військових та ветеранів на родинне свято на території лісового комплексу «Лісовичок» філії ДП «Ліси Волині» у Колках Волинської обл.Урочистість розпочалось із підняття найбільшого прапора України у громаді, яке доручили військовослужбовцю та працівнику «МХП-Баффало»та 4-річному, сину загиблого воїнаНа захід вдалось зібрати близько 80 родин.Ветеран, працівник «МХП-Баффало», який вже демобілізувався через поранення, завітав на свято цілою родиною із двома синами, внуком та невісткою, та поділився своїми враженнями: «Дуже гарне свято для дітей, Вони увесь час розважались з аніматорами. Це для мене головна радість, що вони змогли відпочити та отримати позитивні емоції».Для найменших гостей були організовані розваги із аніматорами та бульбашкове шоу, а для старших дітей та батьків різноманітні майстер-класи з розпису шоперів, варіння мила, створення воскових свічок, розпису магнітиків та пряників, арт-терапії, аквагриму, а також можливість попрацювати із психологом Західного регіону МХП, яка ділилась відновлювальними техніками під час практичного заняття на тему «Ресурсна валіза: техніки самодопомоги подолання стресу, тривоги, відновлення опірності».Поділилися своїми емоціями і родина Назарчуків. Іван та Світлана завітали на свято із донькою та сином. «Захід дуже сподобався, - розповідає дружина Світлана, - Дітям все було цікаво, а нам важливо було провести час разом усією родиною поки чоловік у відпустці».І звичайно ж для усіх було смачне частування із бургерами, овочами та м’ясом на грилі та фруктами.Тож усі гості мали змогу прогулятися гарною локацією у лісі, розважитися та відпочити.