Волинські рятувальники показали, як працюють на місцях ворожих ударів





Відповідні фото опублікували на



У дописі зазначили, що на околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю.



Рятувальники ліквідували пожежу. З будинку винесли жінку літнього віку, її «швидкою» госпіталізували до лікарні.



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Нагадаємо, під час ранкової атаки сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено майно громадян та споруда.Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце. Поблизу багатоповерхівки були розгорнуті намети для тимчасового перебування громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські надзвичайники показали, як працюють на місцях двох "прильотів" по житлових будинках: у Луцьку та на околиці міста.Відповідні фото опублікували на сторінці ДСНС України.У дописі зазначили, що на околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю.Рятувальники ліквідували пожежу. З будинку винесли жінку літнього віку, її «швидкою» госпіталізували до лікарні.Також на сторінці ДСНС у Волинській області оприлюднили відео, як луцькі рятувальники працюють на місці "прильоту" у самому місті.Нагадаємо, під час ранкової атаки сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено майно громадян та споруда.Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце. Поблизу багатоповерхівки були розгорнуті намети для тимчасового перебування громадян.

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