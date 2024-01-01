Волинські рятувальники показали, як працюють на місцях ворожих ударів

Волинські рятувальники показали, як працюють на місцях ворожих ударів
Волинські надзвичайники показали, як працюють на місцях двох "прильотів" по житлових будинках: у Луцьку та на околиці міста.

Відповідні фото опублікували на сторінці ДСНС України.

У дописі зазначили, що на околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю.

Рятувальники ліквідували пожежу. З будинку винесли жінку літнього віку, її «швидкою» госпіталізували до лікарні.

Також на сторінці ДСНС у Волинській області оприлюднили відео, як луцькі рятувальники працюють на місці "прильоту" у самому місті.

Нагадаємо, під час ранкової атаки сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено майно громадян та споруда.Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце. Поблизу багатоповерхівки були розгорнуті намети для тимчасового перебування громадян.


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