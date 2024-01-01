Волинські рятувальники показали, як працюють на місцях ворожих ударів
Сьогодні, 17:00
Волинські надзвичайники показали, як працюють на місцях двох "прильотів" по житлових будинках: у Луцьку та на околиці міста.
Відповідні фото опублікували на сторінці ДСНС України.
У дописі зазначили, що на околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю.
Рятувальники ліквідували пожежу. З будинку винесли жінку літнього віку, її «швидкою» госпіталізували до лікарні.
Також на сторінці ДСНС у Волинській області оприлюднили відео, як луцькі рятувальники працюють на місці "прильоту" у самому місті.
Нагадаємо, під час ранкової атаки сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено майно громадян та споруда.Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце. Поблизу багатоповерхівки були розгорнуті намети для тимчасового перебування громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідні фото опублікували на сторінці ДСНС України.
У дописі зазначили, що на околиці Луцька внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок і господарську будівлю.
Рятувальники ліквідували пожежу. З будинку винесли жінку літнього віку, її «швидкою» госпіталізували до лікарні.
Також на сторінці ДСНС у Волинській області оприлюднили відео, як луцькі рятувальники працюють на місці "прильоту" у самому місті.
Нагадаємо, під час ранкової атаки сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено майно громадян та споруда.Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в квартирі, мешканцям надавалась допомога для евакуації в безпечне місце. Поблизу багатоповерхівки були розгорнуті намети для тимчасового перебування громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники показали, як працюють на місцях ворожих ударів
Сьогодні, 17:00
Повідомили про стан постраждалих від ворожих обстрілів в Луцьку
Сьогодні, 15:40
Поліція документує наслідки ворожої масованої атаки у Луцьку
Сьогодні, 15:25