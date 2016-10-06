Слідчі ДБР шукають службовців, які допомагали депутату Дмитруку втекти за кордон

Артему Дмитруку нелегально та незаконно перетнути кордон.



Про це сказала радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в етері телемаратону «Єдині Новини», пише



Вона зазначила, що одна людина не могла просто так взяти й нелегально перетнути кордон та обійти пункти пропуску: «Їй у цьому допомагали. Але це потрібно довести юридично».



Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що прикордонники також проводять необхідну перевірку.



«Працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб встановити обставини, деталі цієї ситуації. Співпрацюємо зі слідством, щоб встановити всі обставини», — сказав він.



Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, туди виїхали також представники з центрального апарату бюро. Слідчі вже встановили, що Дмитрук незаконно та нелегально перетнув кордон з Молдовою. Але куди подався далі — поки публічно не уточнюють, адже триває слідство.



Поки слідчі збирають усі дані, підозри за втечу Дмитрука поки нікому не оголошували.



Речниця пояснила, що підозра оголошується за підписом генерального прокурора. Так, наприклад, у ДБР були матеріали за старими провадженнями проти Дмитрука, зокрема щодо побиття військового. Але без підпису генпрокурора права та підстав затримувати депутата не було. Нагадаємо, підозру за побиття Дмитруку оголосили вже після розкриття його втечі.



Що передувало?



Генеральний прокурор 25 серпня повідомив Дмитруку про підозру за напад на правоохоронця та військового та спробу викрасти зброю. Сам народний депутат назвав справу «абсолютно сфальшованою та вигаданою історією». За його словами, жодних підозр йому ніхто не вручав.



Перед цим видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела писало, що Дмитрук 24 серпня виїхав до Молдови.



Що відомо про Дмитрука?



Він був депутатом від «Слуги Народу» до 16 листопада 2021 року, коли заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про виключення Дмитрука із фракції. Крім того, депутата вирішили виключити із комітету з питань правоохоронної діяльності.



Дмитрук став відомий через скандали та неоднозначні заяви. Так, під час пандемії COVID-19 він висловлював антивакцинаторську позицію, а тепер активно захищає УПЦ МП. З Instagram-акаунту депутата відомо, що він прислуговує у церкві як паламар.



Рух «Чесно» писав, що Дмитрук разом з іншим народним депутатом Олексієм Леоновим поклав квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів.



А в січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, щоби пройти до зали засідань. Тоді постраждали троє охоронців.



У лютому ж він вніс заставу за ієродиякона Києво-Печерської лаври Павла (Музичука), якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці наразі докладають «максимальних зусиль», щоб знайти людей, які допомагали народному депутатуПро це сказала радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в етері телемаратону «Єдині Новини», пише Громадське Вона зазначила, що одна людина не могла просто так взяти й нелегально перетнути кордон та обійти пункти пропуску: «Їй у цьому допомагали. Але це потрібно довести юридично».Речник Державної прикордонної службиповідомив, що прикордонники також проводять необхідну перевірку.«Працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб встановити обставини, деталі цієї ситуації. Співпрацюємо зі слідством, щоб встановити всі обставини», — сказав він.Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, туди виїхали також представники з центрального апарату бюро. Слідчі вже встановили, що Дмитрук незаконно та нелегально перетнув кордон з Молдовою. Але куди подався далі — поки публічно не уточнюють, адже триває слідство.Поки слідчі збирають усі дані, підозри за втечу Дмитрука поки нікому не оголошували.Речниця пояснила, що підозра оголошується за підписом генерального прокурора. Так, наприклад, у ДБР були матеріали за старими провадженнями проти Дмитрука, зокрема щодо побиття військового. Але без підпису генпрокурора права та підстав затримувати депутата не було. Нагадаємо, підозру за побиття Дмитруку оголосили вже після розкриття його втечі.Генеральний прокурор 25 серпня повідомив Дмитруку про підозру за напад на правоохоронця та військового та спробу викрасти зброю. Сам народний депутат назвав справу «абсолютно сфальшованою та вигаданою історією». За його словами, жодних підозр йому ніхто не вручав.Перед цим видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела писало, що Дмитрук 24 серпня виїхав до Молдови.Він був депутатом від «Слуги Народу» до 16 листопада 2021 року, коли заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про виключення Дмитрука із фракції. Крім того, депутата вирішили виключити із комітету з питань правоохоронної діяльності.Дмитрук став відомий через скандали та неоднозначні заяви. Так, під час пандемії COVID-19 він висловлював антивакцинаторську позицію, а тепер активно захищає УПЦ МП. З Instagram-акаунту депутата відомо, що він прислуговує у церкві як паламар.Рух «Чесно» писав, що Дмитрук разом з іншим народним депутатом Олексієм Леоновим поклав квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів.А в січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, щоби пройти до зали засідань. Тоді постраждали троє охоронців.У лютому ж він вніс заставу за ієродиякона Києво-Печерської лаври Павла (Музичука), якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії росії проти України.

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