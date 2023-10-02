На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти

На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
Через ранкову ворожу атаку на Волині відбулися відключення електро- та водопостачання. Саме тому в різних куточках області були розгорнуті Пункти незламності.

Про це в телеграмі написав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За його інформацією, 99 Пунктів незламності встановлені органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ще 28 – Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Також підготовлено 9 наметів, один з них функціонує на місці ураження. У разі необхідності рятувальники зможуть розгорнути ще три мобільні пункти.

У Пунктах незламності є можливість зарядити телефони, є доступ до інтернету та інші необхідні речі.

Їх розташування можна знайти в застосунку «Дія» або на сайті: nezlamnist.gov.ua.

Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти

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Теги: Пункти незламності
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