На Волині розгорнули сотню Пунктів незламності: де їх знайти
Сьогодні, 15:00
Через ранкову ворожу атаку на Волині відбулися відключення електро- та водопостачання. Саме тому в різних куточках області були розгорнуті Пункти незламності.
Про це в телеграмі написав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За його інформацією, 99 Пунктів незламності встановлені органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ще 28 – Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Також підготовлено 9 наметів, один з них функціонує на місці ураження. У разі необхідності рятувальники зможуть розгорнути ще три мобільні пункти.
У Пунктах незламності є можливість зарядити телефони, є доступ до інтернету та інші необхідні речі.
Їх розташування можна знайти в застосунку «Дія» або на сайті: nezlamnist.gov.ua.
Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
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Про це в телеграмі написав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За його інформацією, 99 Пунктів незламності встановлені органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ще 28 – Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Також підготовлено 9 наметів, один з них функціонує на місці ураження. У разі необхідності рятувальники зможуть розгорнути ще три мобільні пункти.
У Пунктах незламності є можливість зарядити телефони, є доступ до інтернету та інші необхідні речі.
Їх розташування можна знайти в застосунку «Дія» або на сайті: nezlamnist.gov.ua.
Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
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