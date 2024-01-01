«Людей з пошкоджених у Луцьку будинків переселять», – Погуляйко
Сьогодні, 14:00
Усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
Про це на місці події повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій.
«Рятувальники ліквідовують наслідки горіння та руйнувань. На Волині застосовуються екстрені відключення світла. Через це є перебої з водопостачанням. Комунальні служби задіюють генератори, щоб відновити електропостачання», – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, вранці 26 серпня у Луцьку тричі пролунали вибухи. Внаслідок першого прильоту була пошкоджена багатоповерхівка, другий удар прийшовся на об'єкт інфраструктури, третій – теж у житловий будинок.
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Про це на місці події повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій.
«Рятувальники ліквідовують наслідки горіння та руйнувань. На Волині застосовуються екстрені відключення світла. Через це є перебої з водопостачанням. Комунальні служби задіюють генератори, щоб відновити електропостачання», – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, вранці 26 серпня у Луцьку тричі пролунали вибухи. Внаслідок першого прильоту була пошкоджена багатоповерхівка, другий удар прийшовся на об'єкт інфраструктури, третій – теж у житловий будинок.
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