Більше сотні ракет та «шахедів»: Зеленський відреагував на масований обстріл України. ВІДЕО

Володимир Зеленський, - повідомляють на



Глава держави наголосив, що цей удар був одним із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру.



Володимир Зеленський підкреслив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.



Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей, – наголосив глава держави.





Президент зазначив, що, на жаль, внаслідок російської атаки є загиблі. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким. Також є десятки поранених – усім надають необхідну допомогу.



"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", – сказав український лідер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія 26 серпня масовано атакувала Україну ракетами різного типу та "Шахедами". На цинічний ворожий обстріл уже відреагував, - повідомляють на сайті 24 каналу.Глава держави наголосив, що цей удар був одним із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру.Володимир Зеленський підкреслив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей, – наголосив глава держави.Президент зазначив, що, на жаль, внаслідок російської атаки є загиблі. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким. Також є десятки поранених – усім надають необхідну допомогу."Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", – сказав український лідер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію