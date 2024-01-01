Більше сотні ракет та «шахедів»: Зеленський відреагував на масований обстріл України. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Російська армія 26 серпня масовано атакувала Україну ракетами різного типу та "Шахедами". На цинічний ворожий обстріл уже відреагував Володимир Зеленський, - повідомляють на сайті 24 каналу.
Глава держави наголосив, що цей удар був одним із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру.
Володимир Зеленський підкреслив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.
Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей, – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що, на жаль, внаслідок російської атаки є загиблі. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким. Також є десятки поранених – усім надають необхідну допомогу.
"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", – сказав український лідер.
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Глава держави наголосив, що цей удар був одним із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Ворог знову цілився в цивільну інфраструктуру.
Володимир Зеленський підкреслив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.
Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей, – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що, на жаль, внаслідок російської атаки є загиблі. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким. Також є десятки поранених – усім надають необхідну допомогу.
"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", – сказав український лідер.
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Коментарі 1
Де орбан? Хай шурує сюда вішати будемо
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