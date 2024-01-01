Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку

Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото волинських рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку 26 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На цих фото — лише деякі з рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Луцьку 26 серпня.

"Насправді тут мав би бути кожен з вас, шановні колеги. Тих, хто ліквідовував горіння і розбирав завали, хто очолював рятувальні операції та координував дії рятувальників. Хто прокладав рукавні лінії, рятував і евакуйовував з розбомблених помешкань людей, кермував технікою, налагоджував і підтримував зв'язок, розгортав намети і підвозив питну воду, хто вислуховував і підтримував, і фіксував усе для громадськості.

Ці мужні, незламні люди, готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Рятувальники діями і вчинками доводять: лише разом ми — сила, яка здатна протистояти ворожій агресії", - йдеться у повідомленні.
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку

Нагадаємо, що у Луцьку внаслідок атаки росії 26 серпня пошкоджено багатоквартирний будинок та приватний житловий: є загиблий та постраждалі.
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку
Показали фото рятувальників, які ліквідовували наслідки російського обстрілу у Луцьку

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Теги: Луцьк, обстріли, рятувальники
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