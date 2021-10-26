На Волині 47-річний п'яний тракторист з’їхав у кювет

На Волині 47-річний п'яний тракторист з’їхав у кювет
На Волині водія, який керував трактором у стані сп’яніння, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі поліції волині.

Пригода трапилася учора, 27 серпня, на вулиці Підлісна у селі Копилля Луцького району.

42-річний житель Колківської громади, керуючи трактором ХТЗ ДТ 20 у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Тракториста доставили у лікарню для обстеження.

На водія поліцейські складуть адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керування на 1 рік.

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Теги: Волинь, тракторист
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