На Волині 47-річний п'яний тракторист з’їхав у кювет
Сьогодні, 11:49
На Волині водія, який керував трактором у стані сп’яніння, притягнуть до адміністративної відповідальності.
Про це повідомили у пресслужбі поліції волині.
Пригода трапилася учора, 27 серпня, на вулиці Підлісна у селі Копилля Луцького району.
42-річний житель Колківської громади, керуючи трактором ХТЗ ДТ 20 у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Тракториста доставили у лікарню для обстеження.
На водія поліцейські складуть адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керування на 1 рік.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції волині.
Пригода трапилася учора, 27 серпня, на вулиці Підлісна у селі Копилля Луцького району.
42-річний житель Колківської громади, керуючи трактором ХТЗ ДТ 20 у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Тракториста доставили у лікарню для обстеження.
На водія поліцейські складуть адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керування на 1 рік.
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