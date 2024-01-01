У Луцьку відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA

В обласному центрі Волині відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA в пам'ять проПодію провели 25 серпня 2024 року біля входу до Центрального парку.Захід був присвячений пам’яті загиблого героята відбувся з метою збору коштів для його побратимів з підрозділу "Сонечко".Впродовж турніру охочі могли задонатити кошти у спеціальні скриньки або придбати унікальні лоти, які розігрувались на аукціоні.Захід відбувся за сприянням Федерації ММА змішаних єдиноборств міста Луцька. В ньому взяли участь 32 учасники різного рівня підготовки, серед якого і призери чемпіонатів Європи та світу. Вихованці спортивних шкіл прибули з різних куточків країни. Серед них:- Луцьк, СК "ГАРДА"- Луцьк, СК "ANT"- Луцьк, СК "ЕСТЕТ"- Луцьк, СК "Легіон"- Луцьк, СК "ВОЇН"- Луцьк, БК "BUSHIDO"- Луцьк, СК "Елемент"- Львів, ММА CENTER- Кам'янець Подільський, "СК Гуни"- Сарни, СК "Берсерк"- Закарпатська обл., СК "ВОЇН"- Вінниця, СК "САПСАН"- Ковель, СК "СКІФ"- Вінниця, СК "Гепард"- Коломия, СК "Тирлич"Завершився турнір феєричними поєдинками хлопців у ваговій категорій до 80 кілограмів, а нагороджували учасників поєдинків воїни батальйону "Сонечко".Після змагання бійці отримали призи та сертифікати під партнерів.