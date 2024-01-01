У Луцьку відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA

У Луцьку відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA
В обласному центрі Волині відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA в пам'ять про Андрія Романова.

Подію провели 25 серпня 2024 року біля входу до Центрального парку.

Захід був присвячений пам’яті загиблого героя Андрія (Тренера) Романова та відбувся з метою збору коштів для його побратимів з підрозділу "Сонечко".

Впродовж турніру охочі могли задонатити кошти у спеціальні скриньки або придбати унікальні лоти, які розігрувались на аукціоні.
У Луцьку відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA

Захід відбувся за сприянням Федерації ММА змішаних єдиноборств міста Луцька. В ньому взяли участь 32 учасники різного рівня підготовки, серед якого і призери чемпіонатів Європи та світу. Вихованці спортивних шкіл прибули з різних куточків країни. Серед них:

- Луцьк, СК "ГАРДА"
- Луцьк, СК "ANT"
- Луцьк, СК "ЕСТЕТ"
- Луцьк, СК "Легіон"
- Луцьк, СК "ВОЇН"
- Луцьк, БК "BUSHIDO"
- Луцьк, СК "Елемент"
- Львів, ММА CENTER
- Кам'янець Подільський, "СК Гуни"
- Сарни, СК "Берсерк"
- Закарпатська обл., СК "ВОЇН"
- Вінниця, СК "САПСАН"
- Ковель, СК "СКІФ"
- Вінниця, СК "Гепард"
- Коломия, СК "Тирлич"

Завершився турнір феєричними поєдинками хлопців у ваговій категорій до 80 кілограмів, а нагороджували учасників поєдинків воїни батальйону "Сонечко".

Після змагання бійці отримали призи та сертифікати під партнерів.


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