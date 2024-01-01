«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр

«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр
У бою проти російських загарбників загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова (Іранка).

Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр
Сьогодні, 13:02
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади
Сьогодні, 12:42
У Луцьку відбувся турнір зі змішаних єдиноборств MMA
Сьогодні, 12:30
Ракетна атака росії 26 серпня: наслідки в Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:08
На Волині 47-річний п'яний тракторист з’їхав у кювет
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади
Сьогодні, 12:42
У Польщі відповіли Зеленському на прохання про передачу МіГів У Польщі відповіли Зеленському на прохання про передачу МіГів
Сьогодні, 11:27
У двох луцьких школах відремонтували вікна, які напередодні повибивало внаслідок атаки росії У двох луцьких школах відремонтували вікна, які напередодні повибивало внаслідок атаки росії
Сьогодні, 11:10
Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS
Сьогодні, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
27 серпень, 10:57
 5
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
27 серпень, 16:35
 1
«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр
Сьогодні, 13:02
 0
В які країни не люблять їздити українці і чому
Сьогодні, 12:43
 0
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8