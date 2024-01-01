«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр
Сьогодні, 13:02
У бою проти російських загарбників загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова (Іранка).
Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.
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Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.
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