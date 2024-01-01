«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр

Наталя Кузнєцова (Іранка).



Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає



Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.



"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою проти російських загарбників загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади(Іранка).Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО, передає Цензор.НЕТ Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцовоїіз позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року."Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.

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