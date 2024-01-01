Скинули авіабомбу на будинок: на Донеччині росіяни вбили цілу родину

Скинули авіабомбу на будинок: на Донеччині росіяни вбили цілу родину
Сьогодні, 28 серпня, у с. Ізмайлівка Покровського району Донецької області окупанти скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Під завалами домоволодіння всі вони загинули: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. Тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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