Скинули авіабомбу на будинок: на Донеччині росіяни вбили цілу родину





Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



Під завалами домоволодіння всі вони загинули: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. Тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.



Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.



"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 серпня, у с. Ізмайлівка Покровського району Донецької області окупанти скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.Під завалами домоволодіння всі вони загинули: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. Тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби."За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

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