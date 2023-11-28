Суд призначив главі Антимонопольного комітету Кириленку заставу

Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень.



Про це повідомив кореспондент



Кириленко або його представники мають протягом 5 днів внести 30 280 000 гривень. У разі внесення застави на нього покладають обов’язки:



- прибувати на першу вимогу до детектива;



- не відлучатися без дозволу з Києва;



- повідомляти про зміну місця проживання;



- утриматися від спілкування зі свідками;



- здати документи, що дають право на виїзд з України;



- носити електронний засіб контролю.



Прокурорка Валентина Грабенюк наполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. За її словами, може бути інше майно, яке записане на третіх осіб і яке нині шукають. Натомість адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід.



Суддя наголосив, що розмір застави не має бути «завідомо непомірним». А у справі немає документів, які підтверджують «якийсь потенційний розмір коштів» Кириленка, щоб внести заставу.



«Я не знаю, чи помірні для нього 30 мільйонів, чи не помірні. Ну, 121 <мільйон гривень> — великий сумнів, що він їх має, не знаю. Дуже великий сумнів. І тримання під вартою — це крайній засіб», — сказав суддя.



У коментарі hromadske прокурорка заявила, що буде оскаржувати це рішення.



На засіданні допитали тестя Кириленка — Олександра Матієнка — як свідка. Він розповідав, що його сімʼя, які «не були бідними людьми», розвивала бізнес ще з 1990-х. А вже після 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, вони переїхали з Донеччини до Ужгорода, де придбали 4 квартири, а потім переїхали у Київ, де теж купували житло.



На питання, чи були у нього неофіційні доходи, він відповів, що «було по-різному». Також він сказав, що не памʼятає ціни, за якими були куплені квартири.



Валентина Грабенюк заявила, що родина дружини Кириленка не мала статків, які б дозволили купити 21 обʼєкт нерухомого майна. А розповіді про бізнес вона назвала «інфоциганством про успішний успіх», маючи на увазі, що це неправдоподібно. Значна частина свідків у цій справі, за словами прокурорки, — це ті, хто у дружніх стосунках із Кириленком.



Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри. Натомість це робили через майже 2 тижні: перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го. Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті.



У чому підозрюють Кириленка?



Главі Антимонопольного комітету 14 серпня оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларуванні неправдивої інформації



Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках він, ще на посаді керівника Донецької обласної державної адміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, зареєструвавши права власності на родичів своєї дружини.



Як кажуть правоохоронці, серед набутого майна є, зокрема, 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 м² та будинок на понад 220 м² та 2 земельні ділянки під Києвом.



До цього журналісти «Схем» виявили, що родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка протягом 2020-2023 років придбала нерухомість та автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. На той момент посадовець очолював Донецьку обласну адміністрацію.



Здебільшого майно оформлене на родичів дружини Кириленка. Він стверджує, що джерело статків — стартовий капітал родини, сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини нібито вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці.



Після відкриття кримінального провадження Кириленко заявив, що «надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного та об’єктивного розслідування». Окрім того, після цього він подав декларацію, у якій вказав 4-кімнатну квартиру в Києві, але не вказав авто, що належить його тещі.



Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції пообіцяло провести моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд 28 серпня призначив голові Антимонопольного комітетузапобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень.Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.Кириленко або його представники мають протягом 5 днів внести 30 280 000 гривень.- прибувати на першу вимогу до детектива;- не відлучатися без дозволу з Києва;- повідомляти про зміну місця проживання;- утриматися від спілкування зі свідками;- здати документи, що дають право на виїзд з України;- носити електронний засіб контролю.Прокурорканаполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. За її словами, може бути інше майно, яке записане на третіх осіб і яке нині шукають. Натомість адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід.Суддя наголосив, що розмір застави не має бути «завідомо непомірним». А у справі немає документів, які підтверджують «якийсь потенційний розмір коштів» Кириленка, щоб внести заставу.«Я не знаю, чи помірні для нього 30 мільйонів, чи не помірні. Ну, 121 <мільйон гривень> — великий сумнів, що він їх має, не знаю. Дуже великий сумнів. І тримання під вартою — це крайній засіб», — сказав суддя.У коментарі hromadske прокурорка заявила, що буде оскаржувати це рішення.На засіданні допитали тестя Кириленка — Олександра Матієнка — як свідка. Він розповідав, що його сімʼя, які «не були бідними людьми», розвивала бізнес ще з 1990-х. А вже після 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, вони переїхали з Донеччини до Ужгорода, де придбали 4 квартири, а потім переїхали у Київ, де теж купували житло.На питання, чи були у нього неофіційні доходи, він відповів, що «було по-різному». Також він сказав, що не памʼятає ціни, за якими були куплені квартири.Валентина Грабенюк заявила, що родина дружини Кириленка не мала статків, які б дозволили купити 21 обʼєкт нерухомого майна. А розповіді про бізнес вона назвала «інфоциганством про успішний успіх», маючи на увазі, що це неправдоподібно. Значна частина свідків у цій справі, за словами прокурорки, — це ті, хто у дружніх стосунках із Кириленком.Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри. Натомість це робили через майже 2 тижні: перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го. Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті.Главі Антимонопольного комітету 14 серпня оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларуванні неправдивої інформаціїДосудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках він, ще на посаді керівника Донецької обласної державної адміністрації, придбав 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, зареєструвавши права власності на родичів своєї дружини.Як кажуть правоохоронці, серед набутого майна є, зокрема, 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 м² та будинок на понад 220 м² та 2 земельні ділянки під Києвом.До цього журналісти «Схем» виявили, що родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка протягом 2020-2023 років придбала нерухомість та автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. На той момент посадовець очолював Донецьку обласну адміністрацію.Здебільшого майно оформлене на родичів дружини Кириленка. Він стверджує, що джерело статків — стартовий капітал родини, сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини нібито вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці.Після відкриття кримінального провадження Кириленко заявив, що «надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного та об’єктивного розслідування». Окрім того, після цього він подав декларацію, у якій вказав 4-кімнатну квартиру в Києві, але не вказав авто, що належить його тещі.Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції пообіцяло провести моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету.

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