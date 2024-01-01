Відомі блогери Птушкін та Кацурін навідалися на Волинь

Відомі блогери Птушкін та Кацурін навідалися на Волинь
На Волинь завітали відомі фуд-тревел-блогери Міша Кацурін та Антон Птушкін. Вони приїхали до Смідинської громади, щоб зняти новий випуск своєї програми.

Про це повідомила голова громади Оксана Піцик у фейсбуці.

«Обожнюю дивитися відео відзняті Anton Ptushkin про його подорожі, тому з нетерпінням чекаю на нове про нашу смідинську капусту», – зазначила вона у своєму дописі.

«Перший знімальний день гастроспадщини Смідинської громади гостями Мішою Кацуріним та Антоном Птушкіним. Ми готуємося до ще одного продуктивного знімального процесу. Дякуємо усім причетним», – повідомляють на сторінці Центру культури, дозвілля, спорту та туризму села Смідин .
Відомі блогери Птушкін та Кацурін навідалися на Волинь

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