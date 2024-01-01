Відомі блогери Птушкін та Кацурін навідалися на Волинь

Міша Кацурін та Антон Птушкін. Вони приїхали до Смідинської громади, щоб зняти новий випуск своєї програми.



Про це повідомила голова громади Оксана Піцик у фейсбуці.



«Обожнюю дивитися відео відзняті Anton Ptushkin про його подорожі, тому з нетерпінням чекаю на нове про нашу смідинську капусту», – зазначила вона у своєму



«Перший знімальний день гастроспадщини Смідинської громади гостями Мішою Кацуріним та Антоном Птушкіним. Ми готуємося до ще одного продуктивного знімального процесу. Дякуємо усім причетним», – повідомляють на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь завітали відомі фуд-тревел-блогерита. Вони приїхали до Смідинської громади, щоб зняти новий випуск своєї програми.Про це повідомила голова громади Оксана Піцик у фейсбуці.«Обожнюю дивитися відео відзняті Anton Ptushkin про його подорожі, тому з нетерпінням чекаю на нове про нашу смідинську капусту», – зазначила вона у своєму дописі «Перший знімальний день гастроспадщини Смідинської громади гостями Мішою Кацуріним та Антоном Птушкіним. Ми готуємося до ще одного продуктивного знімального процесу. Дякуємо усім причетним», – повідомляють на сторінці Центру культури, дозвілля, спорту та туризму села Смідин .

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