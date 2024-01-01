На Волині блискавка влучила у житловий будинок

Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.27 серпня в селі Хрипаличі Устилузької громади трапилася пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони міста Устилуг.Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:27, а о 07:58 її успішно ліквідовано. Імовірно займання трапилось через влучання блискавки.В селищі Маневичі рятувальники 13-ї ДПРЧ з селища приборкали займання сухої трави на площі 0,05 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянином Василем К., за що на чоловіка складено протокол за статтею 77.1 КУпАП.