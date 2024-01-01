На Волині блискавка влучила у житловий будинок

На Волині блискавка влучила у житловий будинок
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 серпня в селі Хрипаличі Устилузької громади трапилася пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони міста Устилуг.

Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:27, а о 07:58 її успішно ліквідовано. Імовірно займання трапилось через влучання блискавки.

В селищі Маневичі рятувальники 13-ї ДПРЧ з селища приборкали займання сухої трави на площі 0,05 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянином Василем К., за що на чоловіка складено протокол за статтею 77.1 КУпАП.

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Теги: Волинь, будинок, блискавка
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