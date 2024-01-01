На Волині блискавка влучила у житловий будинок
Сьогодні, 14:40
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 2 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 серпня в селі Хрипаличі Устилузької громади трапилася пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони міста Устилуг.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:27, а о 07:58 її успішно ліквідовано. Імовірно займання трапилось через влучання блискавки.
В селищі Маневичі рятувальники 13-ї ДПРЧ з селища приборкали займання сухої трави на площі 0,05 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянином Василем К., за що на чоловіка складено протокол за статтею 77.1 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 серпня в селі Хрипаличі Устилузької громади трапилася пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони міста Устилуг.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:27, а о 07:58 її успішно ліквідовано. Імовірно займання трапилось через влучання блискавки.
В селищі Маневичі рятувальники 13-ї ДПРЧ з селища приборкали займання сухої трави на площі 0,05 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянином Василем К., за що на чоловіка складено протокол за статтею 77.1 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині блискавка влучила у житловий будинок
Сьогодні, 14:40
Депутат міськради на Волині склав повноваження: виїхав за кордон ще на початку великої війни
Сьогодні, 13:35
«Ще одна сім'я патріотів на небі»: загинула військова 67-ї ОМБр
Сьогодні, 13:02
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади
Сьогодні, 12:42