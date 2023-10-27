Депутат міськради на Волині склав повноваження: виїхав за кордон ще на початку великої війни
Сьогодні, 13:35
Депутат Володимирської міської ради на Волині Роман Савчук з партії «За майбутнє» склав повноваження.
Про це повідомляє Твій Володимир.
"Депутат міської ради Роман Савчук, з партії "За майбутнє" склав повноваження. Його депутатське крісло зайняв наступний за черговістю депутат Сергій Радкевич", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Роман Савчук з початком повномасштабного вторгнення виїхав з України та не брав участі в сесіях міської ради.
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Про це повідомляє Твій Володимир.
"Депутат міської ради Роман Савчук, з партії "За майбутнє" склав повноваження. Його депутатське крісло зайняв наступний за черговістю депутат Сергій Радкевич", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Роман Савчук з початком повномасштабного вторгнення виїхав з України та не брав участі в сесіях міської ради.
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