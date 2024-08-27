Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцької громади Юрій Крисюк

Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцької громади Юрій Крисюк
На війні загинув Герой з Луцької громади Юрій Крисюк.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

На жаль, маємо ще одну втрату.

Житель с.Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади Крисюк Юрій Миколайович, 26.04.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 міномета 1 мінометного взводу 1 мінометної батареї.

Солдат Крисюк Юрій Миколайович загинув 27.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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