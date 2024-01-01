Ракетна атака росії 26 серпня: наслідки в Ковелі. ВІДЕО





Про це Ольга Черен.



"Хоча є електроенергія, але у нас застосовуються графіки: 3 години населення матиме електроенергію, а 2 години буде без. Такі графіки діють по всьому районі. Ми намагаємось, аби аграрії мали електроенергію в той момент, коли їм потрібна, особливо тваринники. Мусимо терпіти, адже в нас йде війна", — сказала посадовиця.



Зі слів посадовиці, швидко відновити пошкоджений об'єкт не вдасться через значні руйнування.



"Енергетики працюють, але спочатку треба розібрати завали. До багатьох об’єктів не можна доступитися. Заживлено електроенергію було зовсім по-іншому. Енергетики спрацювали швидко", — зазначила Ольга Черен.



Наслідки російського обстрілу Ковеля: що розповіли місцеві жителі



В одному з будинків у Ковелі внаслідок російського обстрілу Ковеля 26 серпня пошкоджений дах і розбите вікно.



На момент відеозйомки Суспільного господаря у домі не було. Наслідки обстрілу фіксував староста Анатолій Борка.



"Власник звернувся до Ковельської райуправління поліції з метою фіксації даного факту. Також власник будинку звернувся до Ковельської міського голови з метою часткової компенсації завданих матеріальних збитків. На цій вулиці пошкоджень більше не має", — сказав посадовець.



Ковельчанин Ігор Бойко, який мешкає по сусідству, розповів: від початку повномасштабної війни їхні будинки вже вдруге зазнають руйнувань внаслідок російського обстрілу.



"Коли перші обстріли були, то я так само побачив дірку. То я порихтував, замазав, наліпили і не стали нікуди звертатися. Я згадую людей, які там, де гинуть діти, люди, то порівняно з цим — нічого страшного", — зазначив чоловік.



Внаслідок влучання в об’єкт критичної інфраструктури пошкоджень також зазнав вантажний автомобіль, який був припаркований неподалік, розповів підприємець Микола Печенюк. Поблизу ковельчанин знайшов уламки ракети.



"Ось один шматок влетів поляку під скло, у бокову дверку. Застряв у дверці цей кусок, від ракети. А цей другий знайшли у нас на плацу. Сторожиха бачила, як вони летіли. Сусіди бачили і люди картоплю копали на полі, то теж бачили, що дві ракети — приліт був", — зазначив чоловік.



З 26 серпня в Ковелі та громадах району розгорнули пункти незламності. Керівник 4-ї пожежно-рятувальної частини Тарас Божик розповів, що в місті працюють шість пунктів незламності, з яких у чотирьох цілодобово працюють чергові рятувальники.



З його слів, впродовж дня 26 серпня 4 пункти, котрі підпорядковані ковельським рятувальникам, відвідали 230 людей.



"Ковельчани зверталися за допомогою з усіх районів, зокрема для заряджання гаджетів. Адже вчора був повний блекаут. Пункти забезпечені старлінками, водичкою, переносками. Інтернет є, аби подивитись і почитати новини", — сказав рятувальник.



Житель Ковеля Дмитро Міндер розповів, що електропостачання в місті вже є, натомість вчора не було тривалий час і світла, і води.



"Знав загальну інформацію, що тут, у пункті, можна мобільний телефон зарядити, каву випити, але я ніколи не користувався. Дочка моя менша дуже злякалася вчора. Сьогодні зранку вийшов у місто, то не скажу чи є все", — сказав чоловік.



Вдень 27 серпня на вулицях Ковеля людно, звук роботи генераторів чути майже біля кожного магазину чи закладу, транспорт курсує у звичному режимі.



Голова Ковельської ради ветеранів війни і праці Марія Батраченко розповіла: одразу після звуку вибуху зникло світло. згодом вода, і лише надвечір 26 серпня ці послуги в місті відновили.



"Вибух був, дуже страшно було. Працює все, але коли грохнуло, то всі магазини одразу закрилися, особливо супермаркети", — зазначила ковельчанка.



Як додала начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, комунальні заклади району — лікарні, школи, дитсадки, бізнес — готові до вимкнень електроенергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі на Волині станом на 27 серпня діють графіки погодинного відключення електроенергії. Через влучання російських ракет 26 серпня в об’єкт критичної інфраструктури в районі зникло світло, подачу води в місті відновили лише надвечір.Про це Суспільному розповіла начальниця районної військової адміністрації"Хоча є електроенергія, але у нас застосовуються графіки: 3 години населення матиме електроенергію, а 2 години буде без. Такі графіки діють по всьому районі. Ми намагаємось, аби аграрії мали електроенергію в той момент, коли їм потрібна, особливо тваринники. Мусимо терпіти, адже в нас йде війна", — сказала посадовиця.Зі слів посадовиці, швидко відновити пошкоджений об'єкт не вдасться через значні руйнування."Енергетики працюють, але спочатку треба розібрати завали. До багатьох об’єктів не можна доступитися. Заживлено електроенергію було зовсім по-іншому. Енергетики спрацювали швидко", — зазначила Ольга Черен.В одному з будинків у Ковелі внаслідок російського обстрілу Ковеля 26 серпня пошкоджений дах і розбите вікно.На момент відеозйомки Суспільного господаря у домі не було. Наслідки обстрілу фіксував староста"Власник звернувся до Ковельської райуправління поліції з метою фіксації даного факту. Також власник будинку звернувся до Ковельської міського голови з метою часткової компенсації завданих матеріальних збитків. На цій вулиці пошкоджень більше не має", — сказав посадовець.Ковельчанин, який мешкає по сусідству, розповів: від початку повномасштабної війни їхні будинки вже вдруге зазнають руйнувань внаслідок російського обстрілу."Коли перші обстріли були, то я так само побачив дірку. То я порихтував, замазав, наліпили і не стали нікуди звертатися. Я згадую людей, які там, де гинуть діти, люди, то порівняно з цим — нічого страшного", — зазначив чоловік.Внаслідок влучання в об’єкт критичної інфраструктури пошкоджень також зазнав вантажний автомобіль, який був припаркований неподалік, розповів підприємець. Поблизу ковельчанин знайшов уламки ракети."Ось один шматок влетів поляку під скло, у бокову дверку. Застряв у дверці цей кусок, від ракети. А цей другий знайшли у нас на плацу. Сторожиха бачила, як вони летіли. Сусіди бачили і люди картоплю копали на полі, то теж бачили, що дві ракети — приліт був", — зазначив чоловік.З 26 серпня в Ковелі та громадах району розгорнули пункти незламності. Керівник 4-ї пожежно-рятувальної частинирозповів, що в місті працюють шість пунктів незламності, з яких у чотирьох цілодобово працюють чергові рятувальники.З його слів, впродовж дня 26 серпня 4 пункти, котрі підпорядковані ковельським рятувальникам, відвідали 230 людей."Ковельчани зверталися за допомогою з усіх районів, зокрема для заряджання гаджетів. Адже вчора був повний блекаут. Пункти забезпечені старлінками, водичкою, переносками. Інтернет є, аби подивитись і почитати новини", — сказав рятувальник.Житель Ковелярозповів, що електропостачання в місті вже є, натомість вчора не було тривалий час і світла, і води."Знав загальну інформацію, що тут, у пункті, можна мобільний телефон зарядити, каву випити, але я ніколи не користувався. Дочка моя менша дуже злякалася вчора. Сьогодні зранку вийшов у місто, то не скажу чи є все", — сказав чоловік.Вдень 27 серпня на вулицях Ковеля людно, звук роботи генераторів чути майже біля кожного магазину чи закладу, транспорт курсує у звичному режимі.Голова Ковельської ради ветеранів війни і працірозповіла: одразу після звуку вибуху зникло світло. згодом вода, і лише надвечір 26 серпня ці послуги в місті відновили."Вибух був, дуже страшно було. Працює все, але коли грохнуло, то всі магазини одразу закрилися, особливо супермаркети", — зазначила ковельчанка.Як додала начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, комунальні заклади району — лікарні, школи, дитсадки, бізнес — готові до вимкнень електроенергії.

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