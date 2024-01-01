Поблизу Часового Яру загинув Герой з Волині Олександр Матіюк

Матіюк Олександр Анатолійович.



Про це



"Народився Олександр Матіюк 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Загинув Матіюк Олександр Анатолійович 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. Сумуємо та поділяємо біль втрати з родиною Героя", - йдеться в повідомленні.



З0 серпня до рідної домівки назавжди повертається Герой.



"10:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефанника 3а



10:30 - зустріч героя біля дубка, молитва.



Маршрут : Луцька, Костюшко, Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -Луцька - Сонячна (колишня Медвєдєва) до рідої домівки.



11:00 - 11:15 формується колона і піша хода ідемо до храму.



Маршрут:



вул. Сонячна - Луцька - Козацька - Залізнична - Літописна -Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.



Далі піша хода до озера Молодіжного та транспорт до кладовища.



Поховання Героя на алеї слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – загинув у бою за волю і незалежність України старший солдатПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Народився Олександр Матіюк 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Загинув Матіюк Олександр Анатолійович 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. Сумуємо та поділяємо біль втрати з родиною Героя", - йдеться в повідомленні.З0 серпня до рідної домівки назавжди повертається Герой."10:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефанника 3а10:30 - зустріч героя біля дубка, молитва.Маршрут : Луцька, Костюшко, Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -Луцька - Сонячна (колишня Медвєдєва) до рідої домівки.11:00 - 11:15 формується колона і піша хода ідемо до храму.вул. Сонячна - Луцька - Козацька - Залізнична - Літописна -Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.Далі піша хода до озера Молодіжного та транспорт до кладовища.Поховання Героя на алеї слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

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