Поблизу Часового Яру загинув Герой з Волині Олександр Матіюк

Поблизу Часового Яру загинув Герой з Волині Олександр Матіюк
На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – загинув у бою за волю і незалежність України старший солдат Матіюк Олександр Анатолійович.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Народився Олександр Матіюк 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Загинув Матіюк Олександр Анатолійович 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. Сумуємо та поділяємо біль втрати з родиною Героя", - йдеться в повідомленні.

З0 серпня до рідної домівки назавжди повертається Герой.

"10:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефанника 3а

10:30 - зустріч героя біля дубка, молитва.

Маршрут : Луцька, Костюшко, Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -Луцька - Сонячна (колишня Медвєдєва) до рідої домівки.

11:00 - 11:15 формується колона і піша хода ідемо до храму.

Маршрут:

вул. Сонячна - Луцька - Козацька - Залізнична - Літописна -Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.

Далі піша хода до озера Молодіжного та транспорт до кладовища.

Поховання Героя на алеї слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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