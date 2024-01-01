Поблизу Часового Яру загинув Герой з Волині Олександр Матіюк
Сьогодні, 16:07
На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – загинув у бою за волю і незалежність України старший солдат Матіюк Олександр Анатолійович.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Народився Олександр Матіюк 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Загинув Матіюк Олександр Анатолійович 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. Сумуємо та поділяємо біль втрати з родиною Героя", - йдеться в повідомленні.
З0 серпня до рідної домівки назавжди повертається Герой.
"10:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефанника 3а
10:30 - зустріч героя біля дубка, молитва.
Маршрут : Луцька, Костюшко, Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -Луцька - Сонячна (колишня Медвєдєва) до рідої домівки.
11:00 - 11:15 формується колона і піша хода ідемо до храму.
Маршрут:
вул. Сонячна - Луцька - Козацька - Залізнична - Літописна -Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.
Далі піша хода до озера Молодіжного та транспорт до кладовища.
Поховання Героя на алеї слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Народився Олександр Матіюк 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Загинув Матіюк Олександр Анатолійович 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. Сумуємо та поділяємо біль втрати з родиною Героя", - йдеться в повідомленні.
З0 серпня до рідної домівки назавжди повертається Герой.
"10:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефанника 3а
10:30 - зустріч героя біля дубка, молитва.
Маршрут : Луцька, Костюшко, Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -Луцька - Сонячна (колишня Медвєдєва) до рідої домівки.
11:00 - 11:15 формується колона і піша хода ідемо до храму.
Маршрут:
вул. Сонячна - Луцька - Козацька - Залізнична - Літописна -Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.
Далі піша хода до озера Молодіжного та транспорт до кладовища.
Поховання Героя на алеї слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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