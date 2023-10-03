У Волинському ТЦК після нападу на пост попередили, що відкриватимуть вогонь на ураження
Сьогодні, 16:30
Вночі 27 серпня під час комендантської години стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Невідомий відкрив вогонь по посту охорони. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. У Волинському ТЦК довели до особового складу військкомату, що в разі загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження.
Про це йдеться в повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП.
Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, «діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь». А втім, нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.
У військкоматі наголосили, що ТЦК — це режимний обʼєкт. І в разі загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.
Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, — це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.
«Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони зазнали поранень і були переведені на службу в тил», — йдеться в повідомленні.
У ТЦК заявили, що «всі любителі стріляти у військових» будуть покарані відповідно до чинного законодавства.
«До особового складу всіх ТЦК доведено, що в разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли за законом? Буде все за законом», — йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться в повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП.
Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, «діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь». А втім, нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.
У військкоматі наголосили, що ТЦК — це режимний обʼєкт. І в разі загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.
Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, — це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.
«Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони зазнали поранень і були переведені на службу в тил», — йдеться в повідомленні.
У ТЦК заявили, що «всі любителі стріляти у військових» будуть покарані відповідно до чинного законодавства.
«До особового складу всіх ТЦК доведено, що в разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли за законом? Буде все за законом», — йдеться в повідомленні.
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