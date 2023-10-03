У Волинському ТЦК після нападу на пост попередили, що відкриватимуть вогонь на ураження

У Волинському ТЦК після нападу на пост попередили, що відкриватимуть вогонь на ураження
Вночі 27 серпня під час комендантської години стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Невідомий відкрив вогонь по посту охорони. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. У Волинському ТЦК довели до особового складу військкомату, що в разі загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження.

Про це йдеться в повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП.

Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, «діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь». А втім, нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

У військкоматі наголосили, що ТЦК — це режимний обʼєкт. І в разі загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, — це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

«Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони зазнали поранень і були переведені на службу в тил», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК заявили, що «всі любителі стріляти у військових» будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

«До особового складу всіх ТЦК доведено, що в разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли за законом? Буде все за законом», — йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинський ТЦК та СП
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Коментарі 2
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Жарти закінчились. Хотіли за законом? Буде все за законом», — йдеться в повідомленні.

А коли було по закону?чи то ловіння на вулиці і пакування то по закону?
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Народ стаття 36 ККУ Необхідна оборона користуйтеся законами
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