У Волинському ТЦК після нападу на пост попередили, що відкриватимуть вогонь на ураження

Вночі 27 серпня під час комендантської годинита СП. Невідомий відкрив вогонь по посту охорони. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. У Волинському ТЦК довели до особового складу військкомату, що в разі загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження.Про це йдеться в повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП.Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, «діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь». А втім,правоохоронці.У військкоматі наголосили, що ТЦК — це режимний обʼєкт. І в разі загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, — це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.«Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони зазнали поранень і були переведені на службу в тил», — йдеться в повідомленні.У ТЦК заявили, що «всі любителі стріляти у військових» будуть покарані відповідно до чинного законодавства.«До особового складу всіх ТЦК доведено, що в разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли за законом? Буде все за законом», — йдеться в повідомленні.