Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку, де поранили військовослужбовця: зловмисник втік
Сьогодні, 11:38
Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився сьогодні вночі, 27 серпня, в обласному центрі.
Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.
В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.
За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився сьогодні вночі, 27 серпня, в обласному центрі.
Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.
В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.
За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
ТЦК ТРУПАКІ ахахаха
Останні новини
Українські захисники вночі збили 5 ракет та 60 «шахедів»
Сьогодні, 12:06
Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку, де поранили військовослужбовця: зловмисник втік
Сьогодні, 11:38
На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка
Сьогодні, 11:28