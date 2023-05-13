Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку, де поранили військовослужбовця: зловмисник втік

Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку, де поранили військовослужбовця: зловмисник втік
Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився сьогодні вночі, 27 серпня, в обласному центрі.

Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.

В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

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Теги: Луцьк, стрілянина
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