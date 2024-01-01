У Луцькому районі зіткнулися дві автівки: загинув 36-річний чоловік
Сьогодні, 11:45
У Луцькому районі вчора, 26 серпня, трапилася летальна автопригода: слідчі з’ясовують обставини аварії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 18 години 60-річний водій Mercedes між селами Скобелка та Терешківці не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ був 55-річний житель села Терешківці Луцького району. Він отримав тілесні ушкодження, пасажир цього ж автомобіля, 36-річний чоловік, від отриманих травм помер на місці.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 18 години 60-річний водій Mercedes між селами Скобелка та Терешківці не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ був 55-річний житель села Терешківці Луцького району. Він отримав тілесні ушкодження, пасажир цього ж автомобіля, 36-річний чоловік, від отриманих травм помер на місці.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські захисники вночі збили 5 ракет та 60 «шахедів»
Сьогодні, 12:06
У Луцькому районі зіткнулися дві автівки: загинув 36-річний чоловік
Сьогодні, 11:45
Поліція з’ясовує обставини стрілянини у Луцьку, де поранили військовослужбовця: зловмисник втік
Сьогодні, 11:38
На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка
Сьогодні, 11:28