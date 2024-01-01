У Луцькому районі зіткнулися дві автівки: загинув 36-річний чоловік

У Луцькому районі зіткнулися дві автівки: загинув 36-річний чоловік
У Луцькому районі вчора, 26 серпня, трапилася летальна автопригода: слідчі з’ясовують обставини аварії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 18 години 60-річний водій Mercedes між селами Скобелка та Терешківці не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ був 55-річний житель села Терешківці Луцького району. Він отримав тілесні ушкодження, пасажир цього ж автомобіля, 36-річний чоловік, від отриманих травм помер на місці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.

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Теги: Волинь, летальна ДТП
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