У Луцькому районі зіткнулися дві автівки: загинув 36-річний чоловік

У Луцькому районі вчора, 26 серпня, трапилася летальна автопригода: слідчі з’ясовують обставини аварії.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 18 години 60-річний водій Mercedes між селами Скобелка та Терешківці не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ був 55-річний житель села Терешківці Луцького району. Він отримав тілесні ушкодження, пасажир цього ж автомобіля, 36-річний чоловік, від отриманих травм помер на місці.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.