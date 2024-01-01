Українські захисники вночі збили 5 ракет та 60 «шахедів»
Сьогодні, 12:06
Уночі 27 серпня російські війська знову атакували Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами типу Shahed 136/131.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Так, цієї ночі окупанти запустили:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Липецької області рф);
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М» (із тимчасово окупованого Криму);
- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Воронезької області рф);
- 5 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Волгоградської області рф);
- 81 ударний дрон типу Shahed (із Єйська та Курської області рф).
Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити:
- 5 з 5 ракет Х-101;
- 60 з 81 «шахеда».
Ще 10 ударних дронів були локаційно втрачені. Один безпілотник перетнув кордон з Білоруссю. Командувач Повітряних сил повідомив, що бойова робота ще триває.
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Повітряні цілі збивали в Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Так, цієї ночі окупанти запустили:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Липецької області рф);
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М» (із тимчасово окупованого Криму);
- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Воронезької області рф);
- 5 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Волгоградської області рф);
- 81 ударний дрон типу Shahed (із Єйська та Курської області рф).
Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити:
- 5 з 5 ракет Х-101;
- 60 з 81 «шахеда».
Ще 10 ударних дронів були локаційно втрачені. Один безпілотник перетнув кордон з Білоруссю. Командувач Повітряних сил повідомив, що бойова робота ще триває.
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Повітряні цілі збивали в Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
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