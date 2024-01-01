Скільки дітей на Волині цьогоріч стануть першокласниками
Сьогодні, 12:25
Перед початком нового навчального року 2024/2025 у навчальних закладах Волині завершують підготовку укриттів та ремонти, а також підраховують скільки дітей цьогоріч стане першокласниками.
Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
Минулого навчального року першокласників на Волині було 11 з половиною тисяч, а цьогоріч першокласників більше на півтори тисячі. Вперше до школи підуть 13 тисяч дітей, каже Наталія Матвіюк.
З її слів, станом на кінець навчального року на Волині налічувалося 533 заклади загальної середньої освіти. У них здобували освіту 141 тисяча учнів. Станом на 1 вересня цифри зміняться, але це вже стане відомо після початку нового навчального року, каже Наталія Матвіюк.
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Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
Минулого навчального року першокласників на Волині було 11 з половиною тисяч, а цьогоріч першокласників більше на півтори тисячі. Вперше до школи підуть 13 тисяч дітей, каже Наталія Матвіюк.
З її слів, станом на кінець навчального року на Волині налічувалося 533 заклади загальної середньої освіти. У них здобували освіту 141 тисяча учнів. Станом на 1 вересня цифри зміняться, але це вже стане відомо після початку нового навчального року, каже Наталія Матвіюк.
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