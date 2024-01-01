ДТП на Волині: водійку деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події направлено черговий підрозділ 14-ї ДПРЧ селища Ратне.



️По приїзду рятувальників водійка автівки була заблокована, а пасажира дістали очевидці, його госпіталізовано до лікарні.



Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували жінку та передали її медикам, від госпіталізації вона відмовилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 серпня о 11:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Заброди Забродівської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події направлено черговий підрозділ 14-ї ДПРЧ селища Ратне.️По приїзду рятувальників водійка автівки була заблокована, а пасажира дістали очевидці, його госпіталізовано до лікарні.Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували жінку та передали її медикам, від госпіталізації вона відмовилась.

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