ДТП на Волині: водійку деблокували рятувальники

ДТП на Волині: водійку деблокували рятувальники
26 серпня о 11:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Заброди Забродівської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події направлено черговий підрозділ 14-ї ДПРЧ селища Ратне.

️По приїзду рятувальників водійка автівки була заблокована, а пасажира дістали очевидці, його госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували жінку та передали її медикам, від госпіталізації вона відмовилась.

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Теги: Волинь, ДТП, водійка, рятувальники
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