Гарячі тури на море вигідні з онлайн турагенцією ANEX Tour. Реклама.





Час планувати супер відпочинок на морі! У каталозі онлайн турагенції ANEX Tour вже доступні



Найкращий час відпустки в Туреччині

Після 15 вересня більшість турецьких та європейських школярів та студентів сідають за парти. Турецькі готелі все включено із сімейною концепцією та місцеві туристичні бюро знижують ціни на проживання та екскурсії на 10-25%.



Топові курорти Туреччини для відпочинку восени по гарячим путівкам з каталогу онлайн-турагенції АНЕКС Тур:



Мармарис та Ічмелер Популярні у британських туристів містечка на стику Егейського та Середземного морів.

Кемер, від Текірова до Бельдібі. Персонал готелів все включено на першій лінії ретельно стежить за чистотою пляжів. Спека спала, туристи вирушають на екскурсії Лікійською стежкою, до Блакитного каньйону.

Белек та Лара. Найближчі до Анталії курорти із піщаними пляжами. У районі Белек розташовані концептуальні VIP готелі ультра все включено з тематичними парками, гольф-полями, десятками басейнів.

Сіде. Довге піщане узбережжя від Чолакли до Соргуна навколо легендарного античного міста з амфітеатром та піратською бухтою. Оптимальний вибір для людей із проблемами опорно-рухового апарату.

Усі курортні містечка навколо Аланії. Найтепліше море, найдешевші гарячі путівки, апельсинові та бананові плантації, красива набережна, десятки різноманітних пляжів.



Купальний сезон на півдні Туреччини продовжується до листопада, температура води в морі +24-26°C.

Тиха розкіш Адріатичного та Іонічного морів

Гарячі путівки до Хорватії, Чорногорії та Албанії в каталозі онлайн турагенції ANEX Tour з початком осіннього сезону приємно дивують вигідними цінами. У вересні доступні пакетні тури на морі автобусом та з вильотом з безпечних аеропортів. Автовласники обирають гарячі тури на курорти Балкан за програмою «тільки проживання»: відпочинок біля моря в рейтингових готелях за ціною, нижчою від онлайн-агрегаторів; їхати недалеко; проїзд безвізовий.



Острови-курорти у Середземному морі

Прямий переліт на Кіпр, Кріт, Корфу, Майорку або Родос зі знижкою до 15-20% та проживанням у готелях поблизу найкращих пляжів – це реальність оксамитового сезону 2024. Осіння відпустка на пляжах островів Середземномор'я запам'ятовується купанням у чистій воді на пляжі з Блакитним прапором, ароматами середземноморської кухні та особливим ритмом – нікуди не треба поспішати.



Недорогі гарячі тури до Єгипту

Купальний сезон на Червоному морі триває цілий рік. Восени відпочинок у Єгипті за гарячими путівками обирають шанувальники снорклінгу і дайвінгу: прозорість води максимальна, можна побачити десятки екзотичних представників підводного світу. Популярні готелі Єгипту на першій лінії з біч-барами та домашніми кораловими рифами.



Гарячі тури на море в осінньому сезоні 2024 - реальна можливість продовжити літній сезон й отримати максимум позитивних емоцій за вигідними цінами на проживання в готелях. На сайті турагенції АНЕКС Тур гарячі путівки легко купити онлайн, бронювання та оплата відбуваються у дистанційному режимі, доступні туристам з будь-якої точки України та країн Європи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оксамитовий сезон на Середземному, Адріатичному та Іонічному морях обирають для відпустки поціновувачі спокійного відпочинку за приємними цінами, біля теплого моря, без пекельної спеки та штовханини туристів.Час планувати супер відпочинок на морі! У каталозі онлайн турагенції ANEX Tour вже доступні гарячі путівки на морські курорти Європи з вигідними знижками.Після 15 вересня більшість турецьких та європейських школярів та студентів сідають за парти. Турецькі готелі все включено із сімейною концепцією та місцеві туристичні бюро знижують ціни на проживання та екскурсії на 10-25%.Топові курорти Туреччини для відпочинку восени по гарячим путівкам з каталогу онлайн-турагенції АНЕКС Тур:Купальний сезон на півдні Туреччини продовжується до листопада, температура води в морі +24-26°C.Гарячі путівки до Хорватії, Чорногорії та Албанії в каталозі онлайн турагенції ANEX Tour з початком осіннього сезону приємно дивують вигідними цінами. У вересні доступні пакетні тури на морі автобусом та з вильотом з безпечних аеропортів. Автовласники обирають гарячі тури на курорти Балкан за програмою «тільки проживання»: відпочинок біля моря в рейтингових готелях за ціною, нижчою від онлайн-агрегаторів; їхати недалеко; проїзд безвізовий.Прямий переліт на Кіпр, Кріт, Корфу, Майорку або Родос зі знижкою до 15-20% та проживанням у готелях поблизу найкращих пляжів – це реальність оксамитового сезону 2024. Осіння відпустка на пляжах островів Середземномор'я запам'ятовується купанням у чистій воді на пляжі з Блакитним прапором, ароматами середземноморської кухні та особливим ритмом – нікуди не треба поспішати.Купальний сезон на Червоному морі триває цілий рік. Восени відпочинок у Єгипті за гарячими путівками обирають шанувальники снорклінгу і дайвінгу: прозорість води максимальна, можна побачити десятки екзотичних представників підводного світу. Популярні готелі Єгипту на першій лінії з біч-барами та домашніми кораловими рифами.Гарячі тури на море в осінньому сезоні 2024 - реальна можливість продовжити літній сезон й отримати максимум позитивних емоцій за вигідними цінами на проживання в готелях. На сайті турагенції АНЕКС Тур гарячі путівки легко купити онлайн, бронювання та оплата відбуваються у дистанційному режимі, доступні туристам з будь-якої точки України та країн Європи.

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