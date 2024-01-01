На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди





Про це



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України, орденом «За мужність» IІІ ступеня нагороджено посмертно військовослужбовців Іщика Андрія Андрійовича та Фоміна Іллю Сергійовича, які віддано та до останнього подиху захищали кордони своєї держави.



25-річний маневичанин Фомін Ілля Сергійович мужньо захищав Вітчизну від ворога з листопада 2022 року. Старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.



Молодший сержант Іщик Андрій Андрійович вступив до лав Збройних Сил України на початку травня 2023 року. Службу проходив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 24 липня 2023 року від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу під час ведення бою з противником на Донеччині 46-річний маневичанин загинув.



Сьогодні Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, представники Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, капітан Віталій Корець та старший лейтенант Анатолій Комарчук вручили державні відзнаки рідним Героїв, подякували батькам за належне виховання синів, які з честю і до кінця виконали свій службовий обов’язок, боронячи Україну від російського окупанта.



Нагороду загиблого Героя Андрія Іщика отримали його син Максим, дружина Людмила Іванівна та мама Надія Іларіонівна.



Таку ж високу відзнаку вручили батькам загиблого Героя Іллі Фоміна Тетяні Мирославівні і Сергію Єгоровичу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині родинам загиблих Воїнів вручили їх посмертні нагороди.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України, орденом «За мужність» IІІ ступеня нагороджено посмертно військовослужбовцівта, які віддано та до останнього подиху захищали кордони своєї держави.25-річний маневичанин Фомін Ілля Сергійович мужньо захищав Вітчизну від ворога з листопада 2022 року. Старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.Молодший сержант Іщик Андрій Андрійович вступив до лав Збройних Сил України на початку травня 2023 року. Службу проходив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 24 липня 2023 року від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу під час ведення бою з противником на Донеччині 46-річний маневичанин загинув.Сьогодні Маневицький селищний голова, представники Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, капітанта старший лейтенантвручили державні відзнаки рідним Героїв, подякували батькам за належне виховання синів, які з честю і до кінця виконали свій службовий обов’язок, боронячи Україну від російського окупанта.Нагороду загиблого Героя Андрія Іщика отримали його син, дружината мамаТаку ж високу відзнаку вручили батькам загиблого Героя Іллі Фоміна

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію