Поліція встановлює місцезнаходження зниклих волинян. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Співробітники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклих пенсіонерів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Балюк Іван Ісакович, 02 березня 1961 року народження, житель Ковеля 10 липня цього року пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
Прикмети: середнього зросту, середньої тілобудови, волосся з сивиною, з вусами, травмована рука та відсутня фаланга мізинця на одній із рук.
Клиновий Олександр Васильович, 21 січня 1957 року народження, житель селища Люблинець, Ковельського району. Пенсіонер 11 серпня 2024 року пішов з дому та на даний час не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме.
Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Має проблеми з пам’яттю.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Балюк Іван Ісакович, 02 березня 1961 року народження, житель Ковеля 10 липня цього року пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
Прикмети: середнього зросту, середньої тілобудови, волосся з сивиною, з вусами, травмована рука та відсутня фаланга мізинця на одній із рук.
Клиновий Олександр Васильович, 21 січня 1957 року народження, житель селища Люблинець, Ковельського району. Пенсіонер 11 серпня 2024 року пішов з дому та на даний час не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме.
Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Має проблеми з пам’яттю.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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