Поліція встановлює місцезнаходження зниклих волинян. ФОТО

Співробітники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклих пенсіонерів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 02 березня 1961 року народження, житель Ковеля 10 липня цього року пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.середнього зросту, середньої тілобудови, волосся з сивиною, з вусами, травмована рука та відсутня фаланга мізинця на одній із рук., 21 січня 1957 року народження, житель селища Люблинець, Ковельського району. Пенсіонер 11 серпня 2024 року пішов з дому та на даний час не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме.: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Має проблеми з пам’яттю."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.