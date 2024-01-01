Забіг в пам'ять про загиблих військових: у Луцьку змінять рух громадського транспорту

31 серпня 2024 року о 09:30 в Луцьку відбудеться забіг в пам'ять про загиблих військових «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».Про це повідомили у Луцькій міській раді.Учасники марафону будуть бігти за тих, хто загинув, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. У соціальних мережах можна поділитися історією Героя, за якого ви бігли з тегами: #БіжуЗаГероя_2024 та #забіг2024.Маршрут: Театральний майдан – проспект Волі (від вул. Паркової до вул. Шопена) – Театральний майдан. Тривалість - з 09.30 до 11.00.Цього дня у цей час буде тимчасово перекрито рух транспорту за вказаним маршрутом.Рух автобусів (маршрути №№1, 2, 5, 10, 11, 12, 25, 30, 31) у вказаний проміжок часу буде здійснюватися по вул.Глушець.- маршрут № 1 (4 тролейбуси): у прямому напрямку – вул. Боженка, бульвар Дружби Народів, вул. Климчука Сергія, вул. Ярослава Мудрого, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Захисників України, вул. Конякіна, вул. Корсака Івана. У зворотному напрямку – без змін.- маршрут № 2 (4 тролейбуси): у прямому напрямку – без змін. У зворотному напрямку - вул. Корсака Івана, вул. Конякіна, вул. Захисників України, пр-т Відродження, вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Архітектора Метельницького, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Ярослава Мудрого;- маршрут № 3 (1 тролейбус): у прямому напрямку – вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, пр-т Волі, вул. Рівненська. У зворотному напрямку – без змін;- маршрут № 4, 4-а (по 1 тролейбусу) - без змін;- маршрут № 5 (2 тролейбуси) – в період з 09:30 до 11:00 рух буде припинено;- маршрут № 12 (2 тролейбуси) – без змін;- маршрут № 15, 15а (по 4 тролейбуси) – в період з 09:30 до 11:00 рух буде припинено.