18-річну волинянку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 18-річній жительці одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Слідство з'ясувало, що пізно увечері 08 серпня 2024 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя.Триває досудове розслідування.санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.