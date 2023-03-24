18-річну волинянку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини
Сьогодні, 15:12
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 18-річній жительці одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Слідство з'ясувало, що пізно увечері 08 серпня 2024 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Слідство з'ясувало, що пізно увечері 08 серпня 2024 року жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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